***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 9.775.223,85 41.997.452,44 48,91TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKToplam 230.000 3.457.300 4,03GRUP TOPLAMI 230.000 3.457.300 4,03İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 1,62 12,29 0Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,4 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0 0 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0 0 0Metal Ana SanayiTOPLAM 0,35 4,9 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,63 2,5 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,59 4,49 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0 0 0GRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.210.000 5.144.800 5,99Toptan TicaretTOPLAM 1.210.000 5.144.800 5,99Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 60.000,23 974.403,4 1,13UlaştırmaTOPLAM 0,23 3,4 0HaberleşmeTOPLAM 60.000 974.400 1,13DepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 8.275.221 32.420.921,83 37,76Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.975.000,85 11.634.005,16 13,55Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,68 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.259.118,2 7.993.391,65 9,31Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 3.041.101,78 12.793.524,34 14,9Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 1 14,92 0BilişimTOPLAM 1 14,92 0SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 75.000 43,38 0 40,45 3.033.750 6,91 3,53BYF TRYFNBK00030 0 1.000 40,6 05.03.2021 0 40,45 40.450 0,09 0,05BYF TRYFNBK00055 0 80.000 40,44 0 36,2 2.896.000 6,6 3,37REPO 08/03/2021 TRT020823T11 17,25 19.026.938,36 2,29 05.03.2021 18,81 739831146351752640 8.293.325 2,29 19.026.938,36 43,35 22,15REPO 08/03/2021 TRT020823T11 17,25 15.021.267,12 2,29 05.03.2021 18,81 739831146351752656 6.547.360 2,29 15.021.267,12 34,22 17,49REPO 08/03/2021 TRT170224T14 17,52 3.004.320 0,99 05.03.2021 19,13 739831146351781798 3.040.910 987 3.004.320 6,84 3,5BPP 08/03/2021 BPP 17,25 869.230,66 868 05.03.2021 18,81 0 0 869,23 869.230,66 1,99 1GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 38.077.756,14 17.881.595 43.891.956,14 100 51,09ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 47.852.979,99 17.881.595 85.889.408,58 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ89.889.408,51 % 0 % 100,38B. HAZIR DEĞERLER4.443,66 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar4.443,66 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)7.822.889,22 % 0 % 9,14a) Takastan Alacaklar7.804.217,07 % 99,76 % 9,12b) Diğer Alacaklar18.672,15 % 0,24 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)38.772,9 % 0 % 0,05D. BORÇLAR (-)-8.194.286,84 % 0 -% 9,58a) Takasa Borçlar-8.028.652,38 % 97,98 -% 9,38b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-165.634,46 % 2,02 -% 0,19NET VARLIK DEĞERİ85.561.227,45 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,43 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama05.03.2021 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915899BIST