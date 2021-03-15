***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
15.03.2021 13:01
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 9.210.606,85 40.162.139,68 47,12
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Toplam 230.000 3.360.000 3,94
GRUP TOPLAMI 230.000 3.360.000 3,94
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI
14:191.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,86
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.564
En Düşük
1.554
14:197,5415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0253
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5029
14:199,0015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0531
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9524
14:19418,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,84
|Açılış
|: 418,52
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
417,11
BIST En Aktif Hisseler14:19
|TRILC
|19,48
|12.684.928
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|51.562.839
|% 9,99
|
|LOGO
|162,10
|25.902.770
|% 9,97
|
|ACSEL
|22,72
|6.891.537
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,66
|15.635.100
|% 9,97
|
|POLTK
|333,90
|34.154.464
|% -10,00
|
|CASA
|169,20
|1.639.893
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|11.166.327
|% -9,99
|
|UZERB
|52,75
|680.124
|% -9,98
|
|SONME
|68,40
|388.414
|% -9,94
|
|SASA
|46,10
|688.079.977
|% 2,26
|
|GARAN
|8,82
|605.376.529
|% -1,12
|
|THYAO
|14,70
|571.497.859
|% 1,38
|
|KRDMD
|7,68
|562.229.711
|% 0,52
|
|OTKAR
|427,60
|446.754.110
|% 6,13
|
|EKGYO
|2,27
|264.500.916
|% -0,87
|
|KRDMD
|7,68
|562.229.711
|% 0,52
|
|GARAN
|8,82
|605.376.529
|% -1,12
|
|YKBNK
|2,72
|165.868.329
|% -0,73
|
|DOHOL
|3,55
|194.831.434
|% -0,28
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5363
|7,5415
|% -0,33
|
|Euro
|8,9927
|9,0015
|% -0,59
|
|Sterlin
|10,4374
|10,4898
|% -0,68
|
|Frank
|8,0644
|8,1130
|% -0,63
|
|Riyal
|1,9980
|2,0080
|% -0,67
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|7,38
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|2.780
|2.822
|-14,00
|
|Tam
|2.766
|2.838
|-12,90
|
|Yarım
|1.337
|1.373
|-6,24
|
|Çeyrek
|671
|686
|-3,12
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,14
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,01
|
|B. Petrol
|69,41
|69,41
|0,19
|
Seans Raporu
14:19
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14:31UMPAS
Yüzde 9.57 oranında artışla 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 627 adet işlem
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14:30DURDO
Yüzde 4.16 oranında artışla 12.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 456, 114 adet işlem
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14:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 08 artarak (% 0.01 ) 1, 364
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14:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRMEN, LUKSK, UMPAS, LOGO, SANKO, KAPLM, TRILC, ACSEL, VAKKO, IDEAS
-
14:28
Tabandan işlem gören hisse senetleri : FENER, CASA, POLTK, SONME, UZERB