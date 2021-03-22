***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 9.028.606,84 35.934.117,85 43,81TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKGRUP TOPLAMI 0 0 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 230.001,62 3.139.812,04 3,83Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,37 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıTOPLAM 230.000 3.139.800 3,83Metal Ana SanayiTOPLAM 0,35 5,05 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,63 2,1 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,59 4,52 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.140.000 3.864.600,16 4,71Toptan TicaretTOPLAM 1.140.000 3.864.600,16 4,71Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 3,17 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 3,17 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 7.658.603,99 28.929.687,06 35,27Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.975.000,84 11.094.254,84 13,53Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,64 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 2.642.501,2 5.575.685,3 6,8Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 3.041.101,78 12.259.746,28 14,94Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 1 15,42 0BilişimTOPLAM 1 15,42 0SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 100.000 42,41 0 0 39,99 3.999.000 8,68 4,88BYF TRYFNBK00055 0 60.000 40,18 0 0 35,86 2.151.600 4,67 2,62REPO 22/03/2021 TRT180123T10 18,95 6.009.345,21 0,94 19/03/2021 20,8467 740385575089999571 6.378.810 0,94 6.009.345,21 13,04 7,33REPO 22/03/2021 TRT181023T19 18,395 33.051.398,63 1,15 19/03/2021 20,8467 740385575089999270 28.628.075 1,15 33.051.398,63 71,7 40,29BPP 22/03/2021 BPP 18,9 881.367,01 880 19/03/2021 20,7863 54473 881,37 881.367,01 1,91 1,07GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 40.102.110,85 35.006.885 46.092.710,85 100 56,19ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 49.130.717,69 35.006.885 82.026.828,7 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ82.026.828,49 % 0 % 98,83B. HAZIR DEĞERLER1.134,91 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.134,91 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)2.076.413,52 % 0 % 2,5a) Takastan Alacaklar2.061.341,42 % 99,27 % 2,48b) Diğer Alacaklar15.072,1 % 0,73 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)38.772,9 % 0 % 0,05D. BORÇLAR (-)-1.147.944,31 % 0 -% 1,38a) Takasa Borçlar-989.600 % 86,21 -% 1,19b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-158.344,31 % 13,79 -% 0,19NET VARLIK DEĞERİ82.995.205,51 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,38 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama19.03.2021 Tarihli Porföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919689BIST