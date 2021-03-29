***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
29.03.2021 14:09
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 9.028.606,85 33.256.480,09 41,09
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
IPEKE 100.000 1.156.000 1,43
KOZAA 130.000 1.756.300 2,17
TOPLAM 230.000 2.912.300 3,6
GRUP TOPLAMI 230.000 2.912.300 3,6
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 1,63 10,93 0
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 0,35 0
TOPLAM 0,05 0,35 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,28 3,8 0
KRDMD 0,08 0,5 0
TOPLAM 0,36 4,3 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT 0,63 1,94 0
TOPLAM 0,63 1,94 0
Diğer İmalat Sanayii
SISE 0,59 4,34 0
TOPLAM 0,59 4,34 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
GRUP TOPLAMI
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 1.140.000 3.636.600,14 4,49
Toptan Ticaret
MGROS 0 0,14 0
AVTUR 1.140.000 3.636.600 4,49
TOPLAM 1.140.000 3.636.600,14 4,49
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 2,91 0
Ulaştırma
THYAO 0,23