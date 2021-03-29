***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 9.028.606,85 33.256.480,09 41,09TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKIPEKE 100.000 1.156.000 1,43KOZAA 130.000 1.756.300 2,17TOPLAM 230.000 2.912.300 3,6GRUP TOPLAMI 230.000 2.912.300 3,6İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 1,63 10,93 0Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınVKING 0,05 0,35 0TOPLAM 0,05 0,35 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 0,28 3,8 0KRDMD 0,08 0,5 0TOPLAM 0,36 4,3 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımFORMT 0,63 1,94 0TOPLAM 0,63 1,94 0Diğer İmalat SanayiiSISE 0,59 4,34 0TOPLAM 0,59 4,34 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMIİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.140.000 3.636.600,14 4,49Toptan TicaretMGROS 0 0,14 0AVTUR 1.140.000 3.636.600 4,49TOPLAM 1.140.000 3.636.600,14 4,49Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 2,91 0UlaştırmaTHYAO 0,23