***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
29.03.2021 14:09
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 9.028.606,85 33.256.480,09 41,09
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
IPEKE 100.000 1.156.000 1,43
KOZAA 130.000 1.756.300 2,17
TOPLAM 230.000 2.912.300 3,6
GRUP TOPLAMI 230.000 2.912.300 3,6
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 1,63 10,93 0
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 0,35 0
TOPLAM 0,05 0,35 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,28 3,8 0
KRDMD 0,08 0,5 0
TOPLAM 0,36 4,3 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT 0,63 1,94 0
TOPLAM 0,63 1,94 0
Diğer İmalat Sanayii
SISE 0,59 4,34 0
TOPLAM 0,59 4,34 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
GRUP TOPLAMI
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 1.140.000 3.636.600,14 4,49
Toptan Ticaret
MGROS 0 0,14 0
AVTUR 1.140.000 3.636.600 4,49
TOPLAM 1.140.000 3.636.600,14 4,49
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 2,91 0
Ulaştırma
THYAO 0,23 2,91 0
TOPLAM 0,23 2,91 0
Haberleşme
TCELL 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 7.658.604 26.707.551,59 33
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 500.000,8 2.360.003,75 2,92
GARN 250.000 1.720.000 2,12
ISCTR 225.000 1.089.000 1,35
YKBNK 0,05 0,11 0
HALKB 500.000 2.225.000 2,75
VAKBN 500.000 1.760.000 2,17
TOPLAM 1.975.000,85 9.154.003,86 11,31
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,17 0,57 0
TOPLAM 0,17 0,57 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 0,14 1,48 0
KCHOL 0,02 0,37 0
SAHOL 0,49 4,22 0
METRO 2.642.500,18 5.602.100,39 6,92
ENKAI 0,37 2,89 0
TOPLAM 2.642.501,2 5.602.109,35 6,92
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO 1.860.000 5.989.200 7,4
VKGYO 0,78 2,42 0
PAGYO 681.101 4.352.235,39 5,38
TRGYO 500.000 1.610.000 1,99
TOPLAM 3.041.101,78 11.951.437,81 14,77
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 0,99 14,52 0
Bilişim
FONET 0,99 14,52 0
TOPLAM 0,99 14,52 0
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00030 0 0 100.000 42,41 0 0 0 41,65 4.165.000 8,73 5,15
BYF TRYFNBK00055 0 0 60.000 40,18 0 0 0 39,6 2.376.000 4,98 2,94
REPO 29/03/2021 TRT180123T10 16,16 0 38.059.842,19 0,9 26/03/2021 21,1 740662652020185113 42.240.845 0,9 38.059.842,19 79,82 47,02
REPO 29/03/2021 TRT220921T18 16,16 0 3.004.724,38 0,91 26/03/2021 21,1 740662652020185190 3.230.265 0,93 3.004.724,38 6,3 3,7
BPP 29/03/2021 BPP 18,6487 0 83.127,12 83 26/03/2021 20,48 60072 0 83,13 83.127,22 0,17 0,1
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 41.307.693,69 45.471.110 47.688.693,79 100 58,91
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 50.336.300,54 45.471.110 80.945.173,88 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
80.945.173,68 % 0 % 100,06
B. HAZIR DEĞERLER
981,89 % 0 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
981,89 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
889.597,44 % 0 % 1,1
a) Takastan Alacaklar
813.400,02 % 91,43 % 1,01
b) Diğer Alacaklar
76.197,42 % 8,57 % 0,09
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
38.772,9 % 0 % 0,05
D. BORÇLAR (-)
-978.001,21 % 0 -% 1,21
a) Takasa Borçlar
-812.400 % 83,27 -% 1
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-165.601,21 % 16,93 -% 0,2
NET VARLIK DEĞERİ
80.896.524,7 % 0 % 100
Pay Sayısı
60.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,35 % 0 % 0
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
26.03.2021 tarihli portföy değer tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921407
BIST