***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 9.028.606,85 33.256.480,09 41,09TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKIPEKE 100.000 1.156.000 1,43KOZAA 130.000 1.756.300 2,17TOPLAM 230.000 2.912.300 3,6GRUP TOPLAMI 230.000 2.912.300 3,6İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 1,63 10,93 0Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınVKING 0,05 0,35 0TOPLAM 0,05 0,35 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 0,28 3,8 0KRDMD 0,08 0,5 0TOPLAM 0,36 4,3 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımFORMT 0,63 1,94 0TOPLAM 0,63 1,94 0Diğer İmalat SanayiiSISE 0,59 4,34 0TOPLAM 0,59 4,34 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMIİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.140.000 3.636.600,14 4,49Toptan TicaretMGROS 0 0,14 0AVTUR 1.140.000 3.636.600 4,49TOPLAM 1.140.000 3.636.600,14 4,49Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 2,91 0UlaştırmaTHYAO 0,23 2,91 0TOPLAM 0,23 2,91 0HaberleşmeTCELL 0 0 0TOPLAM 0 0 0DepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 7.658.604 26.707.551,59 33Bankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 500.000,8 2.360.003,75 2,92GARN 250.000 1.720.000 2,12ISCTR 225.000 1.089.000 1,35YKBNK 0,05 0,11 0HALKB 500.000 2.225.000 2,75VAKBN 500.000 1.760.000 2,17TOPLAM 1.975.000,85 9.154.003,86 11,31Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriISFIN 0,17 0,57 0TOPLAM 0,17 0,57 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriALARK 0,14 1,48 0KCHOL 0,02 0,37 0SAHOL 0,49 4,22 0METRO 2.642.500,18 5.602.100,39 6,92ENKAI 0,37 2,89 0TOPLAM 2.642.501,2 5.602.109,35 6,92Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıAVGYO 1.860.000 5.989.200 7,4VKGYO 0,78 2,42 0PAGYO 681.101 4.352.235,39 5,38TRGYO 500.000 1.610.000 1,99TOPLAM 3.041.101,78 11.951.437,81 14,77Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 0,99 14,52 0BilişimFONET 0,99 14,52 0TOPLAM 0,99 14,52 0SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 0 100.000 42,41 0 0 0 41,65 4.165.000 8,73 5,15BYF TRYFNBK00055 0 0 60.000 40,18 0 0 0 39,6 2.376.000 4,98 2,94REPO 29/03/2021 TRT180123T10 16,16 0 38.059.842,19 0,9 26/03/2021 21,1 740662652020185113 42.240.845 0,9 38.059.842,19 79,82 47,02REPO 29/03/2021 TRT220921T18 16,16 0 3.004.724,38 0,91 26/03/2021 21,1 740662652020185190 3.230.265 0,93 3.004.724,38 6,3 3,7BPP 29/03/2021 BPP 18,6487 0 83.127,12 83 26/03/2021 20,48 60072 0 83,13 83.127,22 0,17 0,1GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 41.307.693,69 45.471.110 47.688.693,79 100 58,91ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 50.336.300,54 45.471.110 80.945.173,88 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ80.945.173,68 % 0 % 100,06B. HAZIR DEĞERLER981,89 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar981,89 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)889.597,44 % 0 % 1,1a) Takastan Alacaklar813.400,02 % 91,43 % 1,01b) Diğer Alacaklar76.197,42 % 8,57 % 0,09Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)38.772,9 % 0 % 0,05D. BORÇLAR (-)-978.001,21 % 0 -% 1,21a) Takasa Borçlar-812.400 % 83,27 -% 1b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-165.601,21 % 16,93 -% 0,2NET VARLIK DEĞERİ80.896.524,7 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,35 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama26.03.2021 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921407BIST