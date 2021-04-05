***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 9.297.107,48 38.848.606,88 45,39TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 230.000 3.247.000 3,79GRUP TOPLAMI 230.000 3.247.000 3,79İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 2,25 11,33 0Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,35 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0 0 0Metal Ana SanayiTOPLAM 0,35 4,72 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 1,26 1,92 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,59 4,34 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.152.500 4.706.500,15 5,5Toptan TicaretTOPLAM 1.140.000 3.819.000,15 4,46Perakende TicaretTOPLAM 12.500 887.500 1,04Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 2,97 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 2,97 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 7.908.604 30.571.076,21 35,72Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 2.225.000,85 10.577.754 12,36Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,58 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 2.642.501,2 5.972.059,82 6,98Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 3.041.101,78 14.021.261,81 16,38Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 6.001 324.016,22 0,38BilişimTOPLAM 6.001 324.016,22 0,38SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 75.000 41,71 0 0 41,99 3.149.250 6,73 3,68BYF TRYFNBK00030 0 5.000 41,55 02.04.2021 0 0 41,99 209.950 0,45 0,25BYF TRYFNBK00055 0 60.000 39,93 0 0 39,89 2.393.400 5,12 2,8REPO 05/04/2021 TRT070727T13 18,7 5.007.684,93 1,66 02/04/2021 20,55 740940828462004424 3.007.610 1,66 5.007.684,93 10,71 5,83REPO 05/04/2021 TRT110226T13 18,85 35.054.226,03 0,76 02/04/2021 20,73 740940828461964162 45.945.040 0,76 35.054.226,03 74,96 40,94BPP 05/04/2021 BPP 18,95 951.479,66 950 02/04/2021 20,85 951,48 951.479,66 2,03 1,11GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 41.153.390,62 48.952.650 46.765.990,62 100 54,61ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 50.450.498,1 48.952.650 85.614.597,5 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ85.614.597,32 % 0 % 101,61B. HAZIR DEĞERLER2.640,32 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar2.640,32 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)9.273.420,56 % 0 % 11,01a) Takastan Alacaklar9.217.844,06 % 99,4 % 10,94b) Diğer Alacaklar55.576,5 % 0,6 % 0,07Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)34.123,89 % 0 % 0,04D. BORÇLAR (-)-10.669.396,96 % 0 -% 12,66a) Takasa Borçlar-10.471.084,86 % 98,14 -% 12,43b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-198.312,1 % 1,86 -% 0,24NET VARLIK DEĞERİ84.255.385,13 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,4 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama02.04.2021 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923367BIST