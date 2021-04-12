***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 9.041.607,47 35.607.768,11 43,45TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKGRUP TOPLAMI 0 0 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 237.002,25 3.428.870,94 4,19Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,34 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıTOPLAM 230.000 3.122.400 3,82Metal Ana SanayiTOPLAM 0,35 5,05 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 1,26 1,27 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 7.000,59 306.464,28 0,37ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.140.000 3.477.000,15 4,24Toptan TicaretTOPLAM 1.140.000 3.477.000,15 4,24Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 2,75 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 2,75 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 7.658.603,99 28.355.979,02 34,6Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.975.000,84 9.134.003,89 11,14Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,54 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 2.642.501,2 5.390.709,27 6,58Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 3.041.101,78 13.831.265,32 16,88Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 6.001 345.915,25 0,42BilişimTOPLAM 6.001 345.915,25 0,42SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 90.000 41,67 0 0 43,09 3.878.100 8,36 4,73BYF TRYFNBK00055 0 65.000 39,95 0 0 40,46 2.629.900 5,68 3,21REPO 12/04/2021 TRT090621T18 19 29.045.287,67 0,94 09/04/2021 20,907 741216531002638338 30.795.390 0,94 29.045.287,67 62,67 35,44REPO 12/04/2021 TRT140421T13 19 10.015.616,44 0,97 09/04/2021 20,907 741216531002638337 10.352.060 0,97 10.015.616,44 21,61 12,22BPP 12/04/2021 BPP 19,15 780.226,12 779 09/04/2021 21,0882 71020 780,23 780.226,12 1,68 0,95GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 39.996.130,23 41.147.450 46.349.130,23 100 56,55ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 49.037.737,7 41.147.450 81.956.898,34 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ81.956.898,14 % 0 % 98,73B. HAZIR DEĞERLER1.155,93 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)3.251.145,29 % 0 % 3,92a) Takastan Alacaklar3.233.972,94 % 99,47 % 3,9b) Diğer Alacaklar17.172,35 % 0,53 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)34.787,05 % 0 % 0,04D. BORÇLAR (-)-2.233.754,22 % 0 -% 2,69a) Takasa Borçlar-2.076.557,71 % 92,96 -% 2,5b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-157.196,51 % 7,04 -% 0,19NET VARLIK DEĞERİ83.010.232,19 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,38 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama09.04.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926623BIST