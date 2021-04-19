***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 9.167.105,25 35.220.441,36 42,88TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik ve Taş Ocakçılığı 230.000 3.113.800 3,79Toplam 230.000 3.113.800 3,79GRUP TOPLAMI 230.000 3.113.800 3,79İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 12.501,03 546.760,28 0,67Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,32 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 0,35 5,61 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,04 0,04 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 12.500,59 546.754,31 0,67ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.140.000 3.089.400,15 3,76Toptan TicaretTOPLAM 1.140.000 3.089.400,15 3,76Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 2,68 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 2,68 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 7.778.603,99 28.125.463,12 34,24Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.975.000,84 9.364.754,06 11,4Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,54 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 2.762.501,2 6.169.709,23 7,51Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 3.041.101,78 12.590.999,29 15,33Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 6.000 345.015,13 0,42BilişimTOPLAM 6.000 345.015,13 0,42SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 90.000 41,7 0 0 43,95 3.955.500 8,43 4,81BYF TRYFNBK00055 0 65.000 39,95 0 0 40,6 2.639.000 5,62 3,21REPO 19/04/2021 TRT080328T15 19 21.032.794,52 0,79 16/04/2021 20,907 741496081834008906 26.685.270 0,79 21.032.794,52 44,82 25,61REPO 19/04/2021 TRT120325T12 19 19.029.671,23 0,72 16/04/2021 20,907 741496081834008907 26.535.505 0,72 19.029.671,23 40,55 23,16BPP 19/04/2021 BPP 18,95 274.426,76 274 16/04/2021 20,85 75655 274,43 274.426,75 0,58 0,33GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 40.491.892,51 53.220.775 46.931.392,5 100 57,12ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 49.658.997,76 53.220.775 82.151.833,86 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ82.151.835,08 % 0 % 100,19B. HAZIR DEĞERLER1.802,5 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.802,5 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)700.332,36 % 0 % 0,85a) Takastan Alacaklar683.160,01 % 97,55 % 0,83b) Diğer Alacaklar17.172,35 % 2,45 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)34.787,05 % 0 % 0,04D. BORÇLAR (-)-893.084,5 % 0 -% 1,09a) Takasa Borçlar-742.140 % 83,1 -% 0,91b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-150.944,5 % 16,9 -% 0,18NET VARLIK DEĞERİ81.995.672,49 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,37 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama16.04.2021 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929089BIST