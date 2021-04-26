***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 9.220.106,25 31.605.864,43 40,24TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik ve Taş Ocakçılığı 230.000 2.946.000 3,75Toplam 230.000 2.946.000 3,75GRUP TOPLAMI 230.000 2.946.000 3,75İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 13.001,03 533.010,08 0,68Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 0,35 5,48 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,04 0,04 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 13.000,59 533.004,26 0,68ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.140.000 2.633.400,14 3,35Toptan TicaretTOPLAM 1.140.000 2.633.400,14 3,35Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 2,59 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 2,59 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 7.828.603,99 25.036.563,31 31,88Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.975.000,84 9.096.003,97 11,58Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,5 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 2.812.501,2 5.553.333,65 7,07Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 3.041.101,78 10.387.225,19 13,23Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 8.501 456.888,31 0,58BilişimTOPLAM 8.501 456.888,31 0,58SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 85. 0 0 45,85 3.897.250 8,31 4,96BYF 21.043.956,16 0,77 22/04/2021 21,0218 741732476834160591 27.354.330 0,77 21.043.956,16 44,85 26,8REPO 26/04/2021 TRT140623T19 19,1 19.039.769,86 1 22/04/2021 21,0218 741732476834160590 207.434,41 207 22/04/2021 21,0818 79564 207,43 207.434,41 0,45 0,27GRUP TOPLAMIG. D 46.264.005 46.915.810,43 100 59,76ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 49.661.266,68 46.264.005 78.521.674,86 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ78.521.674,66 % 0 % 100,14B. HAZIR DEĞERLER2.092,85 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar2.092,85 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)471.025,25 % 0 % 0,6a) Takastan Alacaklar455.327,7 % 96,67 % 0,58b) Diğer Alacaklar15.697,55 % 3,33 % 0 -% 0,79a) Takasa Borçlar-456.229,64 % 73,47 -% 0,58b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlarAçıklama22.04.2021 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930839BIST