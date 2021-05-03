***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 9.112.606,33 33.429.987,21 41,42TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKGRUP TOPLAMIİMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 244.001,04 3.649.030,54 4,52Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınVKING 0,05 0,3 0TOPLAM 0,05 0,3 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıIPEKE 100.000 1.253.000 1,55KOZAA 130.000 1.790.100 2,22TOPLAM 230.000 3.043.100 3,77Metal Ana SanayiEREGL 0,28 5,24 0KRDMD 0,08 0,54 0TOPLAM 0,36 5,78 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımFORMT 0,04 0,05 0TOPLAM 0,04 0,05 0Diğer İmalat SanayiiSISE 0,59 4,41 0MAVİ 14.000 605.920 0,75TOPLAM 14.000,59 605.924,41 0,75ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMIİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.140.000 3.146.400,15 3,9Toptan TicaretMGROS 0 0,15 0AVTUR 1.140.000 3.146.400 3,9TOPLAM 1.140.000 3.146.400,15 3,9Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 2,81 0UlaştırmaTHYAO 0,23 2,81 0TOPLAM 0,23 2,81 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 7.708.604,07 26.491.138,77 32,82Bankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 500.000,8 2.440.003,88 3,02GARN 250.000 1.802.500 2,23ISCTR 225.000 1.095.750 1,36YKB 0,05 0,11 0HALKB 500.000 2.145.000 2,66VAKBN 500.000 1.710.000 2,12TOPLAM 1.975.000,85 9.193.253,99 11,39Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriISFIN 0,17 0,57 0TOPLAM 0,17 0,57 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriALARK 0,14 1,37 0KCHOL 0,02 0,35 0SAHOL 50.000,49 404.503,93 0,5METRO 2.642.500,18 4.994.325,34 6,19ENKAI 0,37 2,91 0TOPLAM 2.692.501,2 5.398.833,9 6,69Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıAVGYO