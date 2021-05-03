***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
03.05.2021 14:56
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 9.112.606,33 33.429.987,21 41,42
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
GRUP TOPLAMI
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 244.001,04 3.649.030,54 4,52
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 0,3 0
TOPLAM 0,05 0,3 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
IPEKE 100.000 1.253.000 1,55
KOZAA 130.000
18:051.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
0
En Düşük
0
18:058,2883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0409
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2896
En Düşük
8,2393
18:059,9801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0247
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9923
En Düşük
9,9291
18:05475,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,19
|Açılış
|: 475,43
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
476,48
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSGY
|2,00
|26.597.140
|% 0,00
|
|BIOEN
|18,08
|508.948.601
|% 0,00
|
|CCOLA
|80,00
|64.513.351
|% 0,00
|
|ERBOS
|78,15
|59.927.750
|% 0,00
|
|GRNYO
|2,46
|696.419
|% 0,00
|
|AKSGY
|2,00
|26.597.140
|% 0,00
|
|BIOEN
|18,08
|508.948.601
|% 0,00
|
|CCOLA
|80,00
|64.513.351
|% 0,00
|
|ERBOS
|78,15
|59.927.750
|% 0,00
|
|GRNYO
|2,46
|696.419
|% 0,00
|
|THYAO
|12,92
|1.256.572.058
|% 0,00
|
|GARAN
|7,37
|984.971.801
|% 0,00
|
|KOZAL
|115,80
|851.531.907
|% 0,00
|
|PETKM
|6,80
|759.625.144
|% 0,00
|
|SISE
|7,73
|692.630.449
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,12
|331.409.937
|% 0,00
|
|GARAN
|7,37
|984.971.801
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|240.493.231
|% 0,00
|
|PETKM
|6,80
|759.625.144
|% 0,00
|
|THYAO
|12,92
|1.256.572.058
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2846
|8,2883
|% 0,50
|
|Euro
|9,9705
|9,9801
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,4689
|11,5264
|% 0,26
|
|Frank
|9,0246
|9,0789
|% 0,08
|
|Riyal
|2,2022
|2,2132
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-7,67
|
|Altın Gr.
|475
|475
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,74
|26,78
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,12
|7,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,43
|67,43
|-0,13
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59BSOKE
Yüzde 7.49 oranında artışla 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 730, 107 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 33 artarak (% 1.46 ) 1, 478
-
17:58XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 37 üstünde . İşlem hacmi 13, 212.00 milyon TL de
-
17:58AKCNS
Yüzde 4.85 oranında artışla 19.03 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 711, 690 adet işlem
-
17:57KONYA
Yüzde 7.27 oranında artışla 959.00 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 386 adet işlem