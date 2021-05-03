Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

03.05.2021 14:56



***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 9.112.606,33 33.429.987,21 41,42
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
GRUP TOPLAMI
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 244.001,04 3.649.030,54 4,52
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 0,3 0
TOPLAM 0,05 0,3 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
IPEKE 100.000 1.253.000 1,55
KOZAA 130.000
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.421
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.421  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKSGY 2,00 26.597.140 % 0,00  
BIOEN 18,08 508.948.601 % 0,00  
CCOLA 80,00 64.513.351 % 0,00  
ERBOS 78,15 59.927.750 % 0,00  
GRNYO 2,46 696.419 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2846 8,2883 % 0,50  
Euro 9,9705 9,9801 % 0,25  
Sterlin 11,4689 11,5264 % 0,26  
Frank 9,0246 9,0789 % 0,08  
Riyal 2,2022 2,2132 % 0,41  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.785 1.786 -7,67  
Altın Gr. 475 475 -0,13  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,74 26,78 -0,14  
Gümüş Gr. 7,12 7,13 -0,01  
B. Petrol 67,43 67,43 -0,13  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru