***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 9.596.106,26 35.367.364,54 42,91TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik ve Taş Ocakçılığı 230.000 3.322.300 4,03Toplam 230.000 3.322.300 4,03GRUP TOPLAMI 230.000 3.322.300 4,03İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 7.501,03 374.560,88 0,45Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,3 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 0,35 6,07 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 7.500,04 374.550,05 0,45Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.140.000 3.465.600,15 4,21Toptan TicaretTOPLAM 1.140.000 3.465.600,15 4,21Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 2,99 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 2,99 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 8.218.604 28.204.886,32 34,22Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 2.475.000,85 10.583.004,2 12,84Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,55 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 2.702.501,2 6.207.009,29 7,53Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 3.041.101,78 11.414.872,28 13,85Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 1 14,2 0BilişimTOPLAM 1 14,2 0SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 80.000 41,79 0 0 45,85 3.745.600 7,96 4,55BYF TRYFNBK00055 0 65.000 39,95 0 0 41,96 2.765.750 5,88 3,36REPO 10/05/2021 TRT050527T17 19,25 32.050.630,14 1,03 07/05/2021 21,092 742325663357277882 31.172.510 1,03 32.050.630,14 68,14 38,89REPO 10/05/2021 TRT050527T17 19,25 8.012.657,53 1,03 07/05/2021 21,092 742325663357277883 7.793.135 1,03 8.012.657,53 17,04 9,72BPP 10/05/2021 BPP 18,7499 461.710,44 461 07/05/2021 20,6055 89336 461,07 461.710,44 0,98 0,57GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 40.669.998,11 38.965.645 47.036.348,11 100 57,09ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 50.266.104,37 38.965.645 82.403.712,65 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ82.403.712,48 % 0 % 100,97B. HAZIR DEĞERLER1.668,37 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.668,37 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)1.569.135,42 % 0 % 1,92a) Takastan Alacaklar5.229.221,21 % 99,6 % 1,9b) Diğer Alacaklar20.994,59 % 0,4 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)30.119,58 % 0 % 0,04D. BORÇLAR (-)-2.392.688,96 % 0 -% 2,93a) Takasa Borçlar-2.244.870 % 93,82 -% 2,75b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-147.818,96 % 6,18 -% 0,18NET VARLIK DEĞERİ81.611.946,89 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,36 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama07/05/2021 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935587BIST