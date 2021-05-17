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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

17.05.2021 13:06



***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 9.406.606,33 36.349.327,24 43,84
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
GRUP TOPLAMI 0 0 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 158.001,03 4.912.510,99 5,93
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,3 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 150.000 4.510.900 5,45
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 0,35 6,14 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 8.000,04 401.600,05 0,48
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 0,59 4,5 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
GRUP TOPLAMI 0 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 1.140.000 3.408.600,15 4,11
Toptan Ticaret
TOPLAM 1.140.000 3.408.600,15 4,11
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 3,08 0
Ulaştırma
TOPLAM 0,23
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uzmanpara Gündemi
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BIST En Aktif Hisseler14:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NTGAZ 9,90 25.479.330 % 10,00  
DAGHL 12,98 4.568.572 % 10,00  
INVEO 137,50 71.468.332 % 10,00  
QNBFL 103,50 370.116 % 9,99  
YAPRK 90,55 4.491.473 % 9,96  
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14:25 Alış Satış %  
Dolar 8,3591 8,3624 % -1,10  
Euro 10,1734 10,1826 % -0,86  
Sterlin 11,7612 11,8202 % -1,04  
Frank 9,2498 9,3055 % -0,99  
Riyal 2,2236 2,2348 % -1,08  
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14:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.848 1.848 4,80  
Altın Gr. 497 497 -3,89  
Cumhuriyet 3.275 3.325 166,00  
Tam 3.258 3.342 163,43  
Yarım 1.575 1.617 79,05  
Çeyrek 790 808 39,53  
Gümüş.Ons 27,57 27,60 0,16  
Gümüş Gr. 7,44 7,44 -0,02  
B. Petrol 68,72 68,72 0,01  
Seans Raporu 14:25
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