***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 10.261.606,32 45.075.370,35 50,16TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKGRUP TOPLAMI 0 0 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 1.058.001,03 10.521.710,82 11,71Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,31 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 950.000 8.369.500 9,31Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 100.000 1.733.000 1,93Metal Ana SanayiTOPLAM 0,35 5,76 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 8.000,04 419.200,05 0,47Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,59 4,7 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.140.000 3.283.200,15 3,65Toptan TicaretTOPLAM 1.140.000 3.283.200,15 3,65Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 3,1 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 3,1 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 8.063.604,06 31.270.441,82 34,8Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.975.000,84 9.778.754,28 10,88Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,57 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.047.501,2 9.961.959,61 11,09Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 3.041.101,85 11.529.727,36 12,83Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 1 14,46 0BilişimTOPLAM 1 14,46 0SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 80.000 41,79 0 0 48,25 3.860.000 8,62 4,3BYF TRYFNBK00055 0 65.000 39,95 0 0 44,46 2.889.900 6,45 3,21REPO 24/05/2021 TRT040522T13 19 37.057.780,82 0,9 21/05/2021 20,907 742879817217386979 40.990.855 0,9 37.057.780,82 82,73 41,23BPP 24/05/2021 BPP 19 984.535,09 983 21/05/2021 20,907 96183 984,54 984.535,09 2,2 1,1GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 38.187.315,91 40.990.855 44.792.215,91 100 49,84ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 48.448.922,23 40.990.855 89.867.586,26 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ89.867.586,03 % 0 % 108,59B. HAZIR DEĞERLER1.339,91 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.339,91 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)4.362.030,99 % 0 % 5,27a) Takastan Alacaklar4.345.688,4 % 99,63 % 5,25b) Diğer Alacaklar16.342,59 % 0,37 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)30.119,58 % 0 % 0,04D. BORÇLAR (-)-11.504.226,81 % 0 -% 13,9a) Takasa Borçlar-11.332.282,2 % 98,51 -% 13,69b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-171.944,61 % 1,49 -% 0,21NET VARLIK DEĞERİ82.756.849,7 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,38 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama21.05.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937414BIST