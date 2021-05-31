***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 9.801.606,33 42.116.259,73 50,52TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKGRUP TOPLAMIİMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 853.001,04 10.654.010,89 12,78Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınVKING 0,05 0,31 0TOPLAM 0,05 0,31 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriMERCN 825.000 7.854.000 9,42TOPLAM 825.000 7.854.000 9,42Taş ve Toprağa DayalıKOZAA 20.000 2.394.000 2,87TOPLAM 20.000 2.394.000 2,87Metal Ana SanayiEREGL 0,28 5,28 0KRDMD 0,08 0,6 0TOPLAM 0,36 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)1.232.934,38 % 0 % 1,49a) Takastan Alacaklar1.211.250 % 98,24 % 1,47b) Diğer Alacaklar21.684,38 % 1,76 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)30.119,58 % 0 % 0,04D. BORÇLAR (-)-2.128.706,46 % 0 -% 2,58a) Takasa Borçlar-1.950.400 % 91,62 -% 2,36b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-178.306,76 % 8,38 -% 0,22NET VARLIK DEĞERİ82.487.325,39 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,37 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama28.05.2021 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938964BIST