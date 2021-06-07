***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 9.883.606,33 46.106.864,4 56,8TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKGRUP TOPLAMI 0 0 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 870.001,03 12.350.860,86 15,22Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,28 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 825.000 7.631.250 9,4Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 35.000 4.228.000 5,21Metal Ana SanayiTOPLAM 0,35 5,79 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 10.000,04 491.600,05 0,61Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,59 4,74 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.140.000 3.762.000,14 4,63Toptan TicaretTOPLAM 1.140.000 3.762.000,14 4,63Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 3,23 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 3,23 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 7.873.604,07 29.993.985,96 36,95Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.975.000,85 10.045.504,31 12,38Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,53 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 2.857.501,2 8.824.309,9 10,87