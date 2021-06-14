***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
14.06.2021 14:21
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 9.883.606,33 42.147.864,63 53,01
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Toplam 250.000 4.022.500 5,06
GRUP TOPLAMI 250.000 4.022.500 5,06
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 5,86 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 10.000,04 484.600,05 0,61
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 0,59 4,77 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
GRUP TOPLAMI 0 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 1.140.000 3.477.000,14 4,37
Toptan Ticaret
TOPLAM 1.140.000 3.477.000,14 4,37
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 3,36 0
Ulaştırma
TOPLAM 0,23 3,36 0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 7.658.604,07 25.847.736,51 32,51
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 1.975.000,85 10.436.504,49 13,13
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 0,17 0,54 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 2.642.501,2 4.597.959,95 5,78
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 3.041.101,85 10.813.271,53 13,6
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
GRUP TOPLAMI
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 1 13,66 0
Bilişim
TOPLAM 1 13,66 0
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00030 0 70.000 41,89 0 0 48,52 3.396.400 9,09 4,27
BYF TRYFNBK00055 0 65.000 39,95 0 0 44,35 2.882.750 7,72 3,63
REPO 14/06/2021 TRT040522T13 19 24.037.479,45 0,91 11/06/2021 20,907 743711048008011973 26.381.185 0,91 24.037.479,45 64,36 30,24
REPO 14/06/2021 TRT040522T13 19 7.010.931,51 0,91 11/06/2021 20,907 743711048008011974 7.694.515 0,91 7.010.931,51 18,77 8,82
BPP 14/06/2021 BPP 18,85 21.032,54 21 11/06/2021 21,7261 21,03 21.032,54 0,06 0,03
BPP
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 31.204.443,5 34.075.700 37.348.593,5 100 46,99
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 41.088.049,83 34.075.700 79.496.458,13 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
79.496.457,95 % 0 % 94,63
B. HAZIR DEĞERLER
1.664,69 % 0 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
1.664,69 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
9.900.071,6 % 0 % 11,78
a) Takastan Alacaklar
9.883.300 % 99,83 % 11,76
b) Diğer Alacaklar
16.771,6 % 0,17 % 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
25.475,42 % 0 % 0,03
D. BORÇLAR (-)
-5.412.308,95 % 0 -% 6,44
a) Takasa Borçlar
-5.262.000 % 97,22 -% 6,26
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-150.308,95 % 2,78 -% 0,18
NET VARLIK DEĞERİ
84.011.360,71 % 0 % 100
Pay Sayısı
60.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,4 % 0 % 0
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
11.06.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942163
BIST