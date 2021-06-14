***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 9.883.606,33 42.147.864,63 53,01TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKToplam 250.000 4.022.500 5,06GRUP TOPLAMI 250.000 4.022.500 5,06İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 5,86 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 10.000,04 484.600,05 0,61Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,59 4,77 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.140.000 3.477.000,14 4,37Toptan TicaretTOPLAM 1.140.000 3.477.000,14 4,37Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 3,36 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 3,36 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 7.658.604,07 25.847.736,51 32,51Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.975.000,85 10.436.504,49 13,13Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,54 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 2.642.501,2 4.597.959,95 5,78Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 3.041.101,85 10.813.271,53 13,6Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 1 13,66 0BilişimTOPLAM 1 13,66 0SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 70.000 41,89 0 0 48,52 3.396.400 9,09 4,27BYF TRYFNBK00055 0 65.000 39,95 0 0 44,35 2.882.750 7,72 3,63REPO 14/06/2021 TRT040522T13 19 24.037.479,45 0,91 11/06/2021 20,907 743711048008011973 26.381.185 0,91 24.037.479,45 64,36 30,24REPO 14/06/2021 TRT040522T13 19 7.010.931,51 0,91 11/06/2021 20,907 743711048008011974 7.694.515 0,91 7.010.931,51 18,77 8,82BPP 14/06/2021 BPP 18,85 21.032,54 21 11/06/2021 21,7261 21,03 21.032,54 0,06 0,03BPPGRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 31.204.443,5 34.075.700 37.348.593,5 100 46,99ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 41.088.049,83 34.075.700 79.496.458,13 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ79.496.457,95 % 0 % 94,63B. HAZIR DEĞERLER1.664,69 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.664,69 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)9.900.071,6 % 0 % 11,78a) Takastan Alacaklar9.883.300 % 99,83 % 11,76b) Diğer Alacaklar16.771,6 % 0,17 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)25.475,42 % 0 % 0,03D. BORÇLAR (-)-5.412.308,95 % 0 -% 6,44a) Takasa Borçlar-5.262.000 % 97,22 -% 6,26b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-150.308,95 % 2,78 -% 0,18NET VARLIK DEĞERİ84.011.360,71 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,4 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama11.06.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942163BIST