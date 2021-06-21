***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 10.777.264,18 38.561.372,15 56,31TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKToplam 0 0 0GRUP TOPLAMI 0 0 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 835.001,03 8.250.310,35 12,05Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,25 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 825.000 7.804.500 11,4Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0 0 0Metal Ana SanayiTOPLAM 0,35 5,41 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 10.000,04 445.800,04 0,65Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,59 4,65 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.140.000 3.351.600,13 4,89Toptan TicaretTOPLAM 1.140.000 3.351.600,13 4,89Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 3,34 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 3,34 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 8.802.261,92 26.959.445,28 39,37Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.975.000,85 10.052.504,29 14,68Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,51 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.786.159,2 6.512.201,3 9,51Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 3.041.101,7 10.394.739,18 15,18Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 1 13,05 0BilişimTOPLAM 1 13,05 0SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 21/06/2021 TRT140126T11 19,1 29.045.526,03 1,92 18/06/2021 21,0278 743987025426471085 15.095.490 1,92 29.045.526,03 97,05 42,41BPP 21/06/2021 BPP 19,1 883.384,62 882 18/06/2021 21,0278 883,38 883.384,62 2,95 1,28GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 29.928.910,65 15.095.490 29.928.910,65 100 43,69ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 40.706.174,83 15.095.490 68.490.282,8 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ68.490.283,48 % 0 % 83,33B. HAZIR DEĞERLER1.829,7 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.829,7 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)21.856.975,28 % 0 % 26,59a) Takastan Alacaklar21.848.946,31 % 99,92 % 26,57b) Diğer Alacaklar18.028,97 % 0,08 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)25.475,42 % 0 % 0,03D. BORÇLAR (-)-8.182.325,63 % 0 -% 9,96a) Takasa Borçlar-8.018.369,78 % 98 -% 9,76b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-163.955,85 % 2 -% 0,02NET VARLIK DEĞERİ82.192.238,25 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,37 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama18.06.2021 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943324BIST