***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
28.06.2021 10:30
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 10.777.264,18 38.584.764,45 46,79
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
GRUP TOPLAMI
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 835.001,04 8.361.260,41 10,14
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 0,25 0
TOPLAM 0,05 0,25 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
MERCN 825.000 7.895.250 9,57
TOPLAM 825.000 7.895.250 9,57
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,28 4,99 0
KRDMD 0,08 0,52 0
TOPLAM 0,36 5,51 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT 0,04 0,05 0
VESBE 10.000 466.000 0,57
TOPLAM 10.000,04 466.000,05 0,57
Diğer İmalat Sanayii
SISE 0,59 4,6 0
- 0 0 0
TOPLAM 0,59 4,6 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
GRUP TOPLAMI
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 1.140.000 3.591.000,13 4,35
Toptan Ticaret
MGROS 0 0,13 0
AVTUR 1.140.000 3.591.000 4,35
TOPLAM 1.140.000 3.591.000,13 4,35
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 3,28 0
Ulaştırma
THYAO 0,23 3,28 0
TOPLAM 0,23 3,28 0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 8.802.261,92 26.632.487,33 32,3
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 500.000,8 2.670.004,25 3,24
GARN 250.000 2.050.000 2,49
ISCTR 225.000 1.174.500 1,42
YKBNK 0,05 0,11 0
HALKB 500.000