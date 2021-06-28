***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 10.777.264,18 38.584.764,45 46,79TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKGRUP TOPLAMIİMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 835.001,04 8.361.260,41 10,14Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınVKING 0,05 0,25 0TOPLAM 0,05 0,25 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriMERCN 825.000 7.895.250 9,57TOPLAM 825.000 7.895.250 9,57Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 0,28 4,99 0KRDMD 0,08 0,52 0TOPLAM 0,36 5,51 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımFORMT 0,04 0,05 0VESBE 10.000 466.000 0,57TOPLAM 10.000,04 466.000,05 0,57Diğer İmalat SanayiiSISE 0,59 4,6 0- 0 0 0TOPLAM 0,59 4,6 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMIİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.140.000 3.591.000,13 4,35Toptan TicaretMGROS 0 0,13 0AVTUR 1.140.000 3.591.000 4,35TOPLAM 1.140.000 3.591.000,13 4,35Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 3,28 0UlaştırmaTHYAO 0,23 3,28 0TOPLAM 0,23 3,28 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 8.802.261,92 26.632.487,33 32,3Bankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 500.000,8 2.670.004,25 3,24GARN 250.000 2.050.000 2,49ISCTR 225.000 1.174.500 1,42YKBNK 0,05 0,11 0HALKB 500.000