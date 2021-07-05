***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 10.777.264,18 39.110.782,08 47,1TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKToplam 0 0 0GRUP TOPLAMI 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 835.001,03 0,24 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 825.000 7.581.750 9,13Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0 0 0Metal Ana SanayiTOPLAM 0,35 5,51 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 10.000,04 459.800,05 0,55Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,59 4,53 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAY 3.933.000,13 4,74Toptan TicaretTOPLAM 1.140.000 3.933.000,13 4,74Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 3,16 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 3,16 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 8.802.261,92 27.136.205,28 32,68Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.975.000,85 10.163.754,35 12,24Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,51 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.786.159,2 6.360.755,3 7,66Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 3.041.101,7 10.611.695,12 12,78Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 1 13,18 0BilişimTOPLAM 1 13,18 0SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00089 0 4.000 837,13 0 829 3.316.000 7,55 3,99REPO 05/07/2021 TRT040522T13 19 30.046.849,32 0,92 02/07/2021 20,907 744541179286909435 32.706.905 0,92 30.046.849,32 68,39 36,18REPO 05/07/2021 TRT040522T13 19 10.015.616,44 0,92 02/07/2021 20,907 744541179286909436 10.902.305 0,92 10.015.616,44 22,8 12,06BPP 05/07/2021 BPP 19,2 554.874,26 554 02/07/2021 21,1487 126.325 554,87 554.874,26 1,26 0,67GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 40.621.340,02 43.609.210 43.933.340,02 100 52,9ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 51.398.604,2 43.609.210 83.044.122,1 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ83.044.122,76 % 0 % 100,21B. HAZIR DEĞERLER1.549,98 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.549,98 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)82.783,56 % 0 % 0,1a) Takastan Alacaklar0,01 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar82.783,55 % 100 % 0,1Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)39.584,18 % 0 % 0,05D. BORÇLAR (-)-294.980,91 % 0 -% 0,36a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-294.980,91 % 100 -% 0,36NET VARLIK DEĞERİ82.873.059,57 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,38 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama02.07.2021 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946110BIST