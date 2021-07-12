***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
12.07.2021 12:40
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı
11:281.348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -8,98
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.344
11:288,6279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0073
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,6060
11:2810,2388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0139
|Açılış
|: 10,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,2056
11:28501,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,37
|Açılış
|: 501,09
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
500,39
BIST En Aktif Hisseler11:28
|EDIP
|3,37
|21.550.276
|% 6,65
|
|EDATA
|7,15
|56.937.492
|% 6,40
|
|TKURU
|210,00
|334.740
|% 6,33
|
|UMPAS
|1,29
|1.672
|% 5,74
|
|YAYLA
|4,09
|7.809.291
|% 5,68
|
|IDEAS
|45,00
|4.464.555
|% -10,00
|
|FADE
|14,16
|14.357.329
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|4.917.409
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|116.566.615
|% -9,73
|
|SANFM
|18,66
|1.940.864
|% -8,98
|
|GARAN
|8,55
|373.339.407
|% -1,04
|
|THYAO
|13,13
|197.556.329
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,25
|160.592.015
|% -0,88
|
|SASA
|25,96
|148.973.164
|% -1,89
|
|KRDMD
|7,15
|131.341.240
|% -0,42
|
|PEKGY
|1,02
|116.566.615
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,25
|160.592.015
|% -0,88
|
|GARAN
|8,55
|373.339.407
|% -1,04
|
|TSKB
|1,22
|41.722.073
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,79
|50.731.387
|% -1,10
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6258
|8,6279
|% -0,08
|
|Euro
|10,2313
|10,2388
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,9140
|11,9738
|% -0,34
|
|Frank
|9,3806
|9,4371
|% -0,19
|
|Riyal
|2,2931
|2,3046
|% -0,10
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|1,53
|
|Altın Gr.
|501
|501
|0,03
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,64
|75,64
|0,48
|