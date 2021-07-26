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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

26.07.2021 11:57



***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 10.984.142,18 43.803.675,34 52,12
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Toplam 0 0 0
GRUP TOPLAMI 0 0 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 835.001,03 9.175.810,14 10,92
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,25 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 825.000 8.712.000 10,37
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0 0 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 0,35 5,48 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 10.000,04 463.800,04 0,55
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 0,59 4,37 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
GRUP TOPLAMI 0 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 1.140.000 3.420.000,13 4,07
Toptan Ticaret
TOPLAM 1.140.000 3.420.000,13 4,07
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 2,93 0
Ulaştırma
TOPLAM 0,23 2,93 0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 8.802.261,92 27.597.828,59 32,83
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 1.975.000,85 9.887.254,21 11,76
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 0,17 0,48 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 3.786.159,2
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BIST En Aktif Hisseler12:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EDIP 5,06 17.606.443 % 10,00  
YAYLA 4,87 40.661.280 % 9,93  
AVHOL 5,25 5.501.903 % 9,83  
HURGZ 1,57 24.188.136 % 9,79  
KUYAS 2,36 22.137.096 % 9,77  
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12:35 Alış Satış %  
Dolar 8,5900 8,5920 % 0,51  
Euro 10,1141 10,1430 % 0,75  
Sterlin 11,8080 11,8673 % 0,75  
Frank 9,3181 9,3742 % 0,64  
Riyal 2,2830 2,2945 % 0,48  
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12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.809 6,61  
Altın Gr. 499 500 4,13  
Cumhuriyet 3.308 3.358 11,00  
Tam 3.294 3.377 9,97  
Yarım 1.592 1.634 4,82  
Çeyrek 799 817 2,41  
Gümüş.Ons 25,38 25,44 0,23  
Gümüş Gr. 7,01 7,02 0,09  
B. Petrol 73,03 73,03 -0,41  
Seans Raporu 12:35
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