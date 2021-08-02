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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

02.08.2021 12:37



***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 10.907.264,18 43.168.959,83 50,23
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
GRUP TOPLAMI
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 835.001,04 8.913.010,89 10,37
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 0,29 0
TOPLAM 0,05 0,29 % 15,1 % 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
38.714,85 % 0 % 0,05
D. BORÇLAR (-)
-1.562.971,62 % 0 -% 1,85
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-1.562.971,62 % 100 -% 1,85
NET VARLIK DEĞERİ
84.630.240,44 % 0 % 100
Pay Sayısı
60.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,41 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
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Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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30.07.2021 tarihli portföy değer tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954097


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BIST En Aktif Hisseler10:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDGYO 3,63 9.746.042 % 10,00  
KTSKR 26,64 25.020.290 % 9,99  
DAGI 2,68 14.380.008 % 9,84  
UFUK 14,50 5.075 % 6,62  
EMKEL 2,61 6.407.831 % 6,10  
daha fazla
10:12 Alış Satış %  
Dolar 8,3183 8,3207 % -0,33  
Euro 9,8853 9,9025 % -0,21  
Sterlin 11,5501 11,6081 % -0,06  
Frank 9,1697 9,2249 % -0,16  
Riyal 2,2154 2,2265 % -0,17  
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10:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.810 1.810 -3,61  
Altın Gr. 486 486 -0,78  
Cumhuriyet 3.223 3.272 -43,00  
Tam 3.211 3.291 -39,84  
Yarım 1.552 1.592 -19,27  
Çeyrek 778 796 -9,64  
Gümüş.Ons 25,28 25,32 -0,12  
Gümüş Gr. 6,78 6,79 -0,03  
B. Petrol 72,73 72,73 -0,16  
Seans Raporu 10:12
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