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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

09.08.2021 12:37



***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

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İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
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BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:581.442
Değişim :  0,48% |  6,89
Açılış :  1.437  
Önceki Kapanış :  1.435  
En Yüksek
1.443 En Düşük
1.437
BIST En Aktif Hisseler12:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SELGD 5,61 6.594.267 % 10,00  
KTSKR 38,98 22.898.636 % 9,99  
IDGYO 5,29 22.265.554 % 9,98  
SANKO 11,35 16.957.353 % 9,98  
TGSAS 14,06 6.030.159 % 9,93  
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12:58 Alış Satış %  
Dolar 8,6599 8,6641 % 0,56  
Euro 10,1636 10,2146 % 0,59  
Sterlin 12,0013 12,0614 % 0,72  
Frank 9,4188 9,4756 % 0,44  
Riyal 2,3034 2,3149 % 0,56  
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12:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.744 1.744 -19,15  
Altın Gr. 485 485 -3,28  
Cumhuriyet 3.216 3.265 -28,00  
Tam 3.202 3.283 -26,23  
Yarım 1.548 1.588 -12,69  
Çeyrek 776 794 -6,35  
Gümüş.Ons 23,84 23,88 -0,48  
Gümüş Gr. 6,64 6,65 -0,10  
B. Petrol 67,83 67,83 -2,87  
Seans Raporu 12:58
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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