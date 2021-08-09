***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
09.08.2021 12:37
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
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İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM
BIST
12:581.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,89
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
12:588,6641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0485
|Açılış
|: 8,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
12:5810,2146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0599
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2146
En Düşük
10,1261
12:58485,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,89
|Açılış
|: 485,63
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler12:58
|SELGD
|5,61
|6.594.267
|% 10,00
|
|KTSKR
|38,98
|22.898.636
|% 9,99
|
|IDGYO
|5,29
|22.265.554
|% 9,98
|
|SANKO
|11,35
|16.957.353
|% 9,98
|
|TGSAS
|14,06
|6.030.159
|% 9,93
|
|FADE
|10,98
|27.664.355
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.630.928
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,79
|34.590.174
|% -8,76
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|DNISI
|12,26
|12.675.807
|% -6,77
|
|SISE
|8,27
|720.751.199
|% 3,37
|
|GENIL
|14,22
|530.201.967
|% 9,38
|
|GARAN
|9,29
|524.241.446
|% 0,65
|
|KRDMD
|8,03
|373.239.559
|% 0,37
|
|THYAO
|12,87
|281.556.687
|% 0,31
|
|SISE
|8,27
|720.751.199
|% 3,37
|
|YKBNK
|2,50
|193.500.646
|% 1,21
|
|GARAN
|9,29
|524.241.446
|% 0,65
|
|KRDMD
|8,03
|373.239.559
|% 0,37
|
|GENIL
|14,22
|530.201.967
|% 9,38
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6599
|8,6641
|% 0,56
|
|Euro
|10,1636
|10,2146
|% 0,59
|
|Sterlin
|12,0013
|12,0614
|% 0,72
|
|Frank
|9,4188
|9,4756
|% 0,44
|
|Riyal
|2,3034
|2,3149
|% 0,56
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|-19,15
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-3,28
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.265
|-28,00
|
|Tam
|3.202
|3.283
|-26,23
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-12,69
|
|Çeyrek
|776
|794
|-6,35
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,88
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|-0,10
|
|B. Petrol
|67,83
|67,83
|-2,87
|