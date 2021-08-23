***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 10.847.264,18 42.037.026,97 47,92TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKToplam 0 0 0GRUP TOPLAMI 0 0 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 835.001,03 8.282.961,21 9,45Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,34 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 825.000 7.812.750 8,91Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0 0,35 5,71 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 10.000,04 470.200,05 0,54Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,59 5,11 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.140.000 3.214.800,14 3,66Toptan TicaretTOPLAM 1.140.000 3.214.800,14 3,66Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 2,82 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 2,82 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 8.802.261,92 28.755.648,52 32,78Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.975.000,85 10.590.754,57 12,07Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,51 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.786.159,2 5.754.970,74 6,56Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 3.041.101,7 12.409.922,7 14,15Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 70.001 1.783.614,28 2,03BilişimTOPLAM 70.001 1.783.614,28 2,03SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 30.000 41,76 0 41,27 1.238.100 2,71 1,41BYF TRYFNBK00030 0 20.000 41,48 20/08/2021 41,27 825.400 1,81 0,94BYF TRYFNBK00089 0 4.000 837,13 0 812,9 3.251.600 7,12 3,71REPO 23/08/2021 TRT020823T11 18,9 13.020.194,52 2,4 20/08/2021 20,4015 746481817309945268 5.413.200 2,41 13.020.194,52 28,5 14,84REPO 23/08/2021 TRT020823T11 18,9 27.041.942,47 2,4 20/08/2021 20,4015 746481817309945282 11.242.795 2,41 27.041.942,47 59,18 30,82BPP 23/08/2021 BPP 19,1 311.480,55 910 20/08/2021 21,0277 154577 311,48 311.480,55 0,68 0,36GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 40.427.617,54 16.655.995 45.688.717,54 100 52,08ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 51.274.881,72 16.655.995 87.725.744,51 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ87.725.745,19 % 0 % 102,96B. HAZIR DEĞERLER2.043,89 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar2.043,89 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)101.923,92 % 0 % 0,12a) Takastan Alacaklar86.402,46 % 84,77 % 0,1b) Diğer Alacaklar15.521,46 % 15,23 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)38.714,85 % 0 % 0,05D. BORÇLAR (-)-2.661.298,55 % 0 -% 3,12a) Takasa Borçlar-1.123.740,55 % 42,23 -% 1,32b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-1.537.558 % 57,77 -% 1,8NET VARLIK DEĞERİ85.207.129,3 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,42 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama20.08.2021 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959999BIST