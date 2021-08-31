***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 10.942.264,18 47.975.625,59 54,67TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL 45.000 4.666.500 5,32TOPLAM 45.000 4.666.500 5,32GRUP TOPLAMI 45.000 4.666.500 5,32İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 885.001,04 9.307.211,37 10,61Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıULKER 50.000 966.000 1,1TOPLAM 50.000 966.000 1,1Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınVKING 0,05 0,31 0TOPLAM 0,05 0,31 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriMERCN 825.000 7.854.000 8,95TOPLAM 825.000 7.854.000 8,95Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 0,28 5,15 0KRDMD 0,08 0,59 0TOPLAM 0,36 5,74 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımFORMT 0,04 0,05 0VESBE 10.000 487.200 0,56TOPLAM 10.000,04 487.200,05 0,56Diğer İmalat SanayiiSISE 0,59 5,27 0- 0 0 0TOPLAM 0,59 5,27 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMIİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.140.000 3.306.000,14 3,77Toptan TicaretMGROS 0 0,14 0AVTUR 1.140.000 3.306.000 3,77TOPLAM 1.140.000 3.306.000,14 3,77Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 2,92 0UlaştırmaTHYAO 0,23 2,92 0TOPLAM 0,23 2,92 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 8.802.261,92 29.190.897,62 33,25Bankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 500.000,8 2.865.004,56 3,27GARAN 250.000 2.390.000 2,72ISCTR 225.000 1.269.000 1,45YKBNK 0,05 0,13 0HALKB 500.000 2.365.000 2,7VAKBN 500.000 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama27.08.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960932BIST