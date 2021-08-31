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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

31.08.2021 12:40



***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 10.942.264,18 47.975.625,59 54,67
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 45.000 4.666.500 5,32
TOPLAM 45.000 4.666.500 5,32
GRUP TOPLAMI 45.000 4.666.500 5,32
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 885.001,04 9.307.211,37 10,61
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ULKER 50.000 966.000 1,1
TOPLAM 50.000 966.000 1,1
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 0,31 0
TOPLAM 0,05 0,31 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
MERCN 825.000 7.854.000 8,95
TOPLAM 825.000 7.854.000 8,95
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,28 5,15 0
KRDMD 0,08 0,59 0
TOPLAM 0,36 5,74 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT 0,04 0,05 0
VESBE 10.000 487.200 0,56
TOPLAM 10.000,04 487.200,05 0,56
Diğer İmalat Sanayii
SISE 0,59 5,27 0
- 0 0 0
TOPLAM 0,59 5,27 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
GRUP TOPLAMI
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 1.140.000 3.306.000,14 3,77
Toptan Ticaret
MGROS 0 0,14 0
AVTUR 1.140.000 3.306.000 3,77
TOPLAM 1.140.000 3.306.000,14 3,77
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 2,92 0
Ulaştırma
THYAO 0,23 2,92 0
TOPLAM 0,23 2,92 0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 8.802.261,92 29.190.897,62 33,25
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 500.000,8 2.865.004,56 3,27
GARAN 250.000 2.390.000 2,72
ISCTR 225.000 1.269.000 1,45
YKBNK 0,05 0,13 0
HALKB 500.000 2.365.000 2,7
VAKBN 500.000 % 0 % 0


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Haftalık Rapor

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27.08.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960932


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ULAS 3,85 16.111.215 % 10,00  
UTPYA 22,22 1.338.795 % 10,00  
MANAS 18,82 24.576.967 % 9,99  
EDATA 13,34 152.412.750 % 9,98  
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Dolar 8,3058 8,3076 % -0,77  
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Sterlin 11,3917 11,4488 % -0,78  
Frank 9,0388 9,0933 % -0,55  
Riyal 2,2088 2,2198 % -0,74  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.814 1.815 4,49  
Altın Gr. 485 485 -2,32  
Cumhuriyet 3.218 3.267 -19,00  
Tam 3.197 3.278 -22,56  
Yarım 1.545 1.586 -10,91  
Çeyrek 775 793 -5,46  
Gümüş.Ons 23,88 23,92 -0,13  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 -0,08  
B. Petrol 71,58 71,58 -0,65  
Seans Raporu 18:05
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