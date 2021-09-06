***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 10.992.264,18 48.953.698,98 56,31TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKToplam 120.000 5.634.750 6,48GRUP TOPLAMI 120.000 5.634.750 6,48İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 865.001,03 8.941.411,08 10,29Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 30.000 587.100 0,68Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,33 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 825.000 7.870.500 9,05Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0 0 0Metal Ana SanayiTOPLAM 0,35 5,56 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 10.000,04 483.800,05 0,56Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,59 5,14 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.140.000 3.283.200,14 3,77Toptan TicaretTOPLAM 1.140.000 3.283.200,14 3,77Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 2,96 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 2,96 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 8.802.261,92 29.562.921,14 34,01Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.975.000,85 10.860.254,81 12,49Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,52 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.786.159,2 5.603.524,7 6,45Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 3.041.101,7 13.099.141,11 15,07Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 65.001 1.531.413,66 1,76BilişimTOPLAM 65.001 1.531.413,66 1,76SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00089 0 4.000 837,13 0 794,7 3.178.800 8,37 3,66REPO 06/09/2021 TRT181023T19 18,95 34.052.956,16 1,08 03/09/2021 20,8467 747035146536618911 31.373.360 1,09 34.052.956,16 89,66 39,17BPP 06/09/2021 BPP 18,95 747.161,92 746 03/09/2021 20,8467 747,16 747.161,92 1,97 0,86GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 34.804.118,08 31.373.360 37.978.918,08 100 43,69ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 45.796.382,26 31.373.360 86.932.617,06 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ86.932.617,73 % 0 % 101,08B. HAZIR DEĞERLER1.629,48 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.629,47 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0,01 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)3.941.825,39 % 0 % 4,58a) Takastan Alacaklar3.927.213,03 % 99,63 % 4,57b) Diğer Alacaklar14.612,36 % 0,37 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)34.926,52 % 0 % 0,04D. BORÇLAR (-)-4.906.823,22 % 0 -% 5,71a) Takasa Borçlar-3.308.988,28 % 67,44 -% 3,85b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-1.597.834,94 % 32,56 -% 1,86NET VARLIK DEĞERİ86.004.175,9 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,43 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama03.09.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961901BIST