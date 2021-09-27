***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
27.09.2021 12:11
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 10.077.154,18 34.550.842,63 41,47
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 50.000 4.665.000 5,6
TOPLAM 50.000 4.665.000 5,6
GRUP TOPLAMI 50.000 4.665.000 5,6
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 19.891,04 570.097,27 0,69
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 0,3 0
TOPLAM 0,05 0,3 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,28 4,64 0
KRDMD 0,08 0,47 0
TOPLAM 0,36 5,11 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT 0,04 0,05 0
VESBE 10.000 488.000 0,59
TOPLAM 10.000,04 488.000,05 0,59
Diğer İmalat Sanayii
SISE 0,59 4,81 0
- 0 0 0
TOPLAM 0,59 4,81 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
MAREN 9.890 82.087 0,1
TOPLAM 9.890 82.087 0,1
GRUP TOPLAMI
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 1.140.000 2.918.400,13 3,5
Toptan Ticaret
MGROS 0 0,13 0
AVTUR 1.140.000 2.918.400 3,5
TOPLAM 1.140.000 2.918.400,13 3,5
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 3,13 0
Ulaştırma
THYAO 0,23 3,13 0
TOPLAM 0,23 3,13 0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 8.802.261,92 25.096.030,71 30,12
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 500.000,8 2.570.004,09 3,09
GARAN 250.000 2.205.000 2,65
ISCTR 225.000 1.136.250 1,36
YKBNK 0,05 0,12 0
HALKB 500.000 2.145.000 2,57
VAKBN 500.000 1.635.000 1,96
TOPLAM 1.975.000,85 9.691.254,21 11,63
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,17 0,49 0
TOPLAM 0,17 0,49 0
Holdingler ve Ya 1,23 0
KCHOL 0,02 0,41 0
SAHOL 0,49 4,57 0
METRO 3.786.158,18 5.224.898,29 6,27
ENKAI 0,37 3,91 0
TOPLAM 3.786.159,2 5.224.908,41 6,27
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO 1.860.000 3.924.600 4,71
VKGYO 0,7 1 0
PAGYO 681.101 4.495.266,6 5,4
TRGYO 500.000 1.760.000 2,11
TOPLAM 3.041.101,7 10.179.867,6 12,22
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 65.000,99 1.301.311,39 1,56
Bilişim
FONET 0,99 11,39 0
VBTYZ 65.000 1.301.300 1,56
TOPLAM 65.000,99 1.301.311,39 1,56
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOP 0 0 0 845 3.380.000 6,93 4,06
REPO 27/09/2021 TRT140126T11 17,9 0 1.001.471,23 1,99 24/09/2021 19,5863 747866377327510426 503.050 1,99 1.001.471,23 2,05 1,2
REPO 27/09/2021 TRT240227T17 17,9 0 44.064.734,25 0,77 24/09/2021 19,5863 747866377327510416 57.117.145 0,77 44.064.734,25 90,38 52,9
BPP 27/09/2021 BPP 18,0997 0 306.455,22 306 24/09/2021 19,825 177345 0 306,46 306.455,22 0,64 0,37
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 45.376.660,7