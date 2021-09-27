***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 10.077.154,18 34.550.842,63 41,47TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL 50.000 4.665.000 5,6TOPLAM 50.000 4.665.000 5,6GRUP TOPLAMI 50.000 4.665.000 5,6İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 19.891,04 570.097,27 0,69Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- 0 0 0TOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınVKING 0,05 0,3 0TOPLAM 0,05 0,3 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 0 0 0TOPLAM 0 0 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 0,28 4,64 0KRDMD 0,08 0,47 0TOPLAM 0,36 5,11 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımFORMT 0,04 0,05 0VESBE 10.000 488.000 0,59TOPLAM 10.000,04 488.000,05 0,59Diğer İmalat SanayiiSISE 0,59 4,81 0- 0 0 0TOPLAM 0,59 4,81 0ELEKTRİK GAZ VE SUMAREN 9.890 82.087 0,1TOPLAM 9.890 82.087 0,1GRUP TOPLAMIİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.140.000 2.918.400,13 3,5Toptan TicaretMGROS 0 0,13 0AVTUR 1.140.000 2.918.400 3,5TOPLAM 1.140.000 2.918.400,13 3,5Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 3,13 0UlaştırmaTHYAO 0,23 3,13 0TOPLAM 0,23 3,13 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 8.802.261,92 25.096.030,71 30,12Bankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 500.000,8 2.570.004,09 3,09GARAN 250.000 2.205.000 2,65ISCTR 225.000 1.136.250 1,36YKBNK 0,05 0,12 0HALKB 500.000 2.145.000 2,57VAKBN 500.000 1.635.000 1,96TOPLAM 1.975.000,85 9.691.254,21 11,63Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriISFIN 0,17 0,49 0TOPLAM 0,17 0,49 0Holdingler ve Ya 1,23 0KCHOL 0,02 0,41 0SAHOL 0,49 4,57 0METRO 3.786.158,18 5.224.898,29 6,27ENKAI 0,37 3,91 0TOPLAM 3.786.159,2 5.224.908,41 6,27Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıAVGYO 1.860.000 3.924.600 4,71VKGYO 0,7 1 0PAGYO 681.101 4.495.266,6 5,4TRGYO 500.000 1.760.000 2,11TOPLAM 3.041.101,7 10.179.867,6 12,22Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 65.000,99 1.301.311,39 1,56BilişimFONET 0,99 11,39 0VBTYZ 65.000 1.301.300 1,56TOPLAM 65.000,99 1.301.311,39 1,56SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOP 0 0 0 845 3.380.000 6,93 4,06REPO 27/09/2021 TRT140126T11 17,9 0 1.001.471,23 1,99 24/09/2021 19,5863 747866377327510426 503.050 1,99 1.001.471,23 2,05 1,2REPO 27/09/2021 TRT240227T17 17,9 0 44.064.734,25 0,77 24/09/2021 19,5863 747866377327510416 57.117.145 0,77 44.064.734,25 90,38 52,9BPP 27/09/2021 BPP 18,0997 0 306.455,22 306 24/09/2021 19,825 177345 0 306,46 306.455,22 0,64 0,37GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 45.376.660,7