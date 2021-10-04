***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 10.505.264,18 39.195.298,4 46,16TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKToplam 50.000 4.757.500 5,6GRUP TOPLAMI 50.000 4.757.500 5,6İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 338.001,03 4.517.220,23 5,32Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,3 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0 0 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0 0 0Metal Ana SanayiTOPLAM 325.000,35 3.887.755,07 4,58Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 13.000,04 629.460,05 0,74Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,59 4,81 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 125.000 1.142.500 1,35GRUP TOPLAMI 125.000 1.142.500 1,35İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.140.000 2.701.800,13 3,18Toptan TicaretTOPLAM 1.140.000 2.701.800,13 3,18Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 3,23 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 3,23 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 8.802.261,92 25.029.262,57 29,48Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.975.000,85 9.891.004,33 11,65Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,5 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.786.159,2 5.262.770 6,2Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 3.041.101,7 9.875.487,74 11,63Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 50.001 1.047.012,24 1,23BilişimTOPLAM 50.001 1.047.012,24 1,23SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 50.000 41,88 0 41,56 2.078.000 4,55 2,45BYF TRYFNBK00055 0 40.000 43,83 0 0 44 1.760.000 3,85 2,07REPO 04/10/2021 TRT190826T19 18,25 41.061.500 1,14 01/10/2021 205 748143454257531746 35.965.545 1,14 41.061.500 89,83 48,36BPP 04/10/2021 BPP 18,3499 812.223,16 811 01/10/2021 20,1248 181992 0 812,22 812.223,16 1,77 0,96GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 41.963.723,16 35.965.545 45.711.723,16 100 53,84ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 52.468.987,34 35.965.545 84.907.021,56 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ84.907.022,39 % 0 % 103,78B. HAZIR DEĞERLER1.996,77 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.996,76 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0,01 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)10.279.268,2 % 0 % 12,56a) Takastan Alacaklar10.260.608,64 % 99,82 % 12,54b) Diğer Alacaklar18.659,56 % 0,18 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)31.138,19 % 0 % 0,04D. BORÇLAR (-)-13.405.542,75 % 0 -% 16,39a) Takasa Borçlar-11.831.904,8 % 88,26 -% 14,46b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-1.573.637,95 % 11,74 -% 1,92NET VARLIK DEĞERİ81.813.882,8 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,36 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama01.10.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966378BIST