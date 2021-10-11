***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
11.10.2021 11:29
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 11.215.264,18 45.379.487,31 53,89
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Toplam 80.000 5.278.800 6,27
GRUP TOPLAMI 80.000 969404
BIST
11:441.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 12,99
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.412
En Düşük
1.402
11:448,9510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0174
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9680
En Düşük
8,9134
11:4410,3636
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0193
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3953
En Düşük
10,3347
11:44505,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,43
|Açılış
|: 505,41
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler11:44
|KSTUR
|205,70
|230.384
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|9.411.662
|% 9,98
|
|DOBUR
|35,12
|4.467.988
|% 9,96
|
|MERIT
|21,06
|7.134.634
|% 9,92
|
|AKSUE
|15,33
|16.605.954
|% 9,89
|
|GESAN
|21,60
|142.751.769
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|7.614.933
|% -9,98
|
|KERVN
|0,65
|1.378.578
|% -9,72
|
|KNFRT
|4,43
|37.156.112
|% -8,47
|
|TGSAS
|14,87
|5.730.995
|% -5,77
|
|TUPRS
|126,00
|375.088.109
|% 2,44
|
|GARAN
|9,36
|355.108.787
|% 0,65
|
|KRDMD
|6,64
|304.433.060
|% 3,27
|
|THYAO
|14,27
|280.605.673
|% 1,28
|
|EREGL
|17,49
|268.390.855
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,80
|94.316.820
|% 1,12
|
|KRDMD
|6,64
|304.433.060
|% 3,27
|
|YKBNK
|2,39
|92.888.006
|% 0,84
|
|GARAN
|9,36
|355.108.787
|% 0,65
|
|PETKM
|6,23
|221.084.790
|% 1,47
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9495
|8,9510
|% -0,19
|
|Euro
|10,3600
|10,3636
|% -0,19
|
|Sterlin
|12,1830
|12,2441
|% 0,07
|
|Frank
|9,6258
|9,6838
|% -0,08
|
|Riyal
|2,3805
|2,3925
|% -0,15
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-2,15
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|3.348
|3.399
|-12,00
|
|Tam
|3.333
|3.416
|13,96
|
|Yarım
|1.611
|1.652
|6,75
|
|Çeyrek
|808
|826
|3,38
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,60
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|1,67
|
Seans Raporu
11:44
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