***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 11.215.264,18 45.379.487,31 53,89TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKToplam 80.000 5.278.800 6,27GRUP TOPLAMI 80.000 5.278.800 6,27İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 553.001,03 5.855.660,24 6,95Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,3 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 115.000 1.184.500 1,41Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0 0 0Metal Ana SanayiTOPLAM 425.000,35 4.062.755,18 4,82Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 13.000,04 608.400,05 0,72Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,59 4,71 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 115.000 998.200 1,19GRUP TOPLAMI 115.000 998.200 1,19İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.140.000 2.941.200,13 3,49Toptan TicaretTOPLAM 1.140.000 2.941.200,13 3,49Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 3,24 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 3,24 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 9.277.261,92 29.264.611,75 34,75Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.975.000,85 9.902.754,3 10.020.979,58 11,9Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 50.001 1.041.011,95 1,24BilişimTOPLAM 50.001 1.041.011,95 1,24SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 11/10/2021 TRT180625T13 18,15 17.025.360,27 1,14 08/10/2021 205 748420256309819384 14.866.845 1,15 17.025.360,27 43,84 20,22REPO 11/10/2021 TRT180625T13 18,15 21.031.327,4 1,14 08/10/2021 205 748420256309819383 18.364.925 1,15 21.031.327,4 54,16 24,97BPP 11/10/2021 BPP 18,3 778.168,69 777 08/10/2021 20,1248 187020 0 778,17 778.168,69 2 0,92GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 38.834.856,36 33.231.770 38.834.856,36 100 46,11ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 50.050.120,54 33.231.770 84.214.343,67 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ84.214.344,38 % 0 % 102,45B. HAZIR DEĞERLER1.321,4 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.321,4 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)6.811.297,75 % 0 % 8,29a) Takastan Alacaklar6.796.307,39 % 99,78 % 8,27b) Diğer Alacaklar14.990,46 % 0,22 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)31.138,19 % 0 % 0,04D. BORÇLAR (-)-8.861.199,69 % 0 -% 10,78a) Takasa Borçlar-7.323.439,52 % 82,65 -% 8,91b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-1.537.760,17 % 1.735 -% 1,87NET VARLIK DEĞERİ82.196.902,03 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,37 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama08.10.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969404BIST