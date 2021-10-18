***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
18.10.2021 12:46
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 11.510.264,17 42.085.477,72 50,74
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Toplam 100.000 5.679.000 6,85
GRUP TOPLAMI 100.000 5.679.000 6,85
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 128.001,03 1.704.060,51 2,05
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 0 0
13:381.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,35
|Açılış
|: 1.411
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.417
En Düşük
1.408
13:389,2763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0152
|Açılış
|: 9,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,2955
En Düşük
9,2378
13:3810,7569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0102
|Açılış
|: 10,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,7975
En Düşük
10,7062
13:38526,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,13
|Açılış
|: 526,09
|
|Önceki Kapanış
|: 526,39
|
528,26
En Düşük
524,53
BIST En Aktif Hisseler13:38
|KSTUR
|265,10
|545.576
|% 10,00
|
|TLMAN
|31,32
|47.181.863
|% 9,97
|
|MERIT
|32,04
|38.193.762
|% 9,95
|
|PRKAB
|16,85
|82.090.086
|% 7,74
|
|OZBAL
|17,69
|35.671.615
|% 7,54
|
|SERVE
|13,01
|22.216
|% -9,97
|
|CEOEM
|9,72
|163.581.930
|% -9,92
|
|KZBGY
|26,08
|106.350.075
|% -8,81
|
|BAYRK
|8,39
|28.695.903
|% -5,84
|
|ISBIR
|57,00
|483.590
|% -4,76
|
|GARAN
|8,81
|1.042.479.210
|% -1,34
|
|KRDMD
|7,07
|607.004.334
|% 1,87
|
|SISE
|8,15
|573.668.506
|% 1,12
|
|THYAO
|14,42
|510.151.931
|% -1,50
|
|TUPRS
|127,50
|463.649.714
|% -1,16
|
|YKBNK
|2,34
|319.608.707
|% -0,43
|
|GARAN
|8,81
|1.042.479.210
|% -1,34
|
|KRDMD
|7,07
|607.004.334
|% 1,87
|
|TSKB
|1,18
|98.223.471
|% -1,67
|
|SISE
|8,15
|573.668.506
|% 1,12
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2734
|9,2763
|% 0,16
|
|Euro
|10,7530
|10,7569
|% 0,09
|
|Sterlin
|12,7162
|12,7800
|% 0,17
|
|Frank
|9,9910
|10,0512
|% -0,03
|
|Riyal
|2,4688
|2,4812
|% 0,29
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-5,33
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|3.476
|3.528
|8,00
|
|Tam
|3.461
|3.548
|11,08
|
|Yarım
|1.673
|1.716
|5,36
|
|Çeyrek
|839
|858
|2,67
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,00
|
|B. Petrol
|85,83
|85,83
|0,99
|