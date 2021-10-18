***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 11.510.264,17 42.085.477,72 50,74TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKToplam 100.000 5.679.000 6,85GRUP TOPLAMI 100.000 5.679.000 6,85İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 128.001,03 1.704.060,51 2,05Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,3 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 115.000 1.098.250 1,32Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0 0 0Metal Ana SanayiTOPLAM 0,35 5,43 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 13.000,04 605.800,05 0,73Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,59 4,73 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 115.000 959.100 1,16GRUP TOPLAMI 115.000 959.100 1,16İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.140.000 2.724.600,13 3,28Toptan TicaretTOPLAM 1.140.000 2.724.600,13 3,28Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 3,37 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 3,37 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 9.977.261,91 29.966.701,46 36,13Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 2.725.000,84 11.551.504,21 13,93Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,5 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 4.211.159,2 8.790.569,53 10,6Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 3.041.101,7 9.624.627,22 11,6Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 50.001 1.052.012,25 1,27BilişimTOPLAM 50.001 1.052.012,25 1,27SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 18/10/2021 TRT020725T10 17,75 30.043.767,12 1 15/10/2021 16,4074 748698982507509179 29.913.950 1 30.043.767,12 73,52 36,22REPO 18/10/2021 TRT020725T10 17,75 10.014.589,04 1 15/10/2021 16,4074 748698982507508660 9.971.320 1 10.014.589,04 24,51 12,07BPP 18/10/2021 BPP 18,35 804.211,1 803 15/10/2021 20,1249 0 0 804,21 804.211,1 1,97 0,97GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 40.862.567,26 39.885.270 40.862.567,26 100 49,26ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 52.372.831,43 39.885.270 82.948.044,98 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ82.948.045,66 % 0 % 101,48B. HAZIR DEĞERLER1.321,05 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.321,05 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)8.203.050,52 % 0 % 10,04a) Takastan Alacaklar8.188.900,06 % 99,83 % 10,02b) Diğer Alacaklar0 % 0,17 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)14.150,46 % 0 % 0,04D. BORÇLAR (-)31.138,19 % 0 -% 11,56a) Takasa Borçlar-9.446.043,54 % 83,7 -% 9,67b) Yönetim Ücreti-7.906.350 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-1.539.693,54 % 16,3 -% 1,88NET VARLIK DEĞERİ81.737.511,88 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,36 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama15.10.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971195BIST