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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

25.10.2021 13:03



***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 11.585.264,18 44.411.307,39 51,94
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Toplam 200.000 7.248.000 8,48
GRUP TOPLAMI 200.000 7.248.000 8,48
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 128.001,03 1.837.561,25 2,15
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 0 0 0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,3 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 115.000 1.181.050 1,38
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0 0 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 0,35 5,89 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 656.500,05 0,77
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 0,59 5,01 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 115.000 5.794.000,14 6,78
Toptan Ticaret
TOPLAM 1.190.000 5.794.000,14 6,78
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,2 9.902.261,92 27.536.280,25 32,2
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 1.975.000,85 10.146.754,46 11,86
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 0,17 0,52 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 3.886.159,2 5.802.154,86 6,79
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 4.041.101,7 11.587.370,41 13,55
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
GRUP TOPLAMI
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 50.001 1.026.012,5 1,2
Bilişim
TOPLAM 50.001 1.026.012,5 1,2
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİ 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00030 0 15.000 46,73 0 25/10/2021 TRT020322T17 16,3 39.052.249,32 0,96 22/10/2021 17,6908 748975509681962248 40.479.140 0,96 39.052.249,32 95,06 45,68
BPP 25/10/2021 BPP 16,9 560.777,86 560 22/10/2021 18,3981 196775 560,78 560.777,86 1,36 0,66
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 39.643.027,18 40.479.140 41.085.727,18 100 48,06
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 51.228.291,36 40.479.140 85.497.034,57 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
85.497.035,28 % 0 % 102,79
B. HAZIR DEĞERLER
2.079,05 % 0 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
2.079,04 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0,01 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
11.411.433,54 % 0 % 13,72
a) Takastan Alacaklar
11.397.283,08 % 99,88 % 13,7
b) Diğer Alacaklar
14.150,46 % 0,12 % 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
31.138,19 % 0 % 0,04
D. BORÇLAR (-)
-13.765.541,62 % 0 -% 16,55
a) Takasa Borçlar
-12.227.525,51 % 88,83 -% 14,7
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-1.538.016,11 % 11,17 -% 1,85
NET VARLIK DEĞERİ
83.176.144,44 % 0 % 100
Pay Sayısı
60.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,39 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
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Haftalık Rapor

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22.10.2021 Tarihli Potföy Değer Tablosu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972153


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSPOR 4,87 303.278.587 % 9,93  
MERIT 28,78 2.498.392 % 9,93  
HEDEF 2,59 2.044.494 % 9,75  
ERBOS 113,60 113.940.064 % 9,55  
BJKAS 6,48 215.404.980 % 8,91  
daha fazla
13:19 Alış Satış %  
Dolar 9,4705 9,4759 % -1,13  
Euro 10,9875 11,0318 % -0,95  
Sterlin 13,0488 13,1142 % -0,77  
Frank 10,2562 10,3180 % -1,15  
Riyal 2,5184 2,5310 % -1,13  
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13:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 -5,39  
Altın Gr. 549 549 -8,09  
Cumhuriyet 3.621 3.675 -67,00  
Tam 3.604 3.694 -64,57  
Yarım 1.742 1.787 -31,23  
Çeyrek 874 893 -15,62  
Gümüş.Ons 24,32 24,35 -0,24  
Gümüş Gr. 7,40 7,41 -0,17  
B. Petrol 84,97 84,97 -0,20  
Seans Raporu 13:19
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