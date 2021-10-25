***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 11.585.264,18 44.411.307,39 51,94TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKToplam 200.000 7.248.000 8,48GRUP TOPLAMI 200.000 7.248.000 8,48İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 128.001,03 1.837.561,25 2,15Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,3 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 115.000 1.181.050 1,38Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0 0 0Metal Ana SanayiTOPLAM 0,35 5,89 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 656.500,05 0,77Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,59 5,01 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 115.000 5.794.000,14 6,78Toptan TicaretTOPLAM 1.190.000 5.794.000,14 6,78Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,2 9.902.261,92 27.536.280,25 32,2Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.975.000,85 10.146.754,46 11,86Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,52 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.886.159,2 5.802.154,86 6,79Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 4.041.101,7 11.587.370,41 13,55Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 50.001 1.026.012,5 1,2BilişimTOPLAM 50.001 1.026.012,5 1,2SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİ 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 15.000 46,73 0 25/10/2021 TRT020322T17 16,3 39.052.249,32 0,96 22/10/2021 17,6908 748975509681962248 40.479.140 0,96 39.052.249,32 95,06 45,68BPP 25/10/2021 BPP 16,9 560.777,86 560 22/10/2021 18,3981 196775 560,78 560.777,86 1,36 0,66GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 39.643.027,18 40.479.140 41.085.727,18 100 48,06ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 51.228.291,36 40.479.140 85.497.034,57 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ85.497.035,28 % 0 % 102,79B. HAZIR DEĞERLER2.079,05 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar2.079,04 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0,01 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)11.411.433,54 % 0 % 13,72a) Takastan Alacaklar11.397.283,08 % 99,88 % 13,7b) Diğer Alacaklar14.150,46 % 0,12 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)31.138,19 % 0 % 0,04D. BORÇLAR (-)-13.765.541,62 % 0 -% 16,55a) Takasa Borçlar-12.227.525,51 % 88,83 -% 14,7b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-1.538.016,11 % 11,17 -% 1,85NET VARLIK DEĞERİ83.176.144,44 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,39 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama22.10.2021 Tarihli Potföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972153BIST