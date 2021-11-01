***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
01.11.2021 16:00
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 10.582.264,86 39.922.097,31 48,51
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL
15:571.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,91
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.535
En Düşük
1.516
15:579,5188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0708
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,4858
15:5711,0305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0834
|Açılış
|: 11,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
10,9982
15:57547,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,92
|Açılış
|: 547,10
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,61
BIST En Aktif Hisseler15:57
|ZRGYO
|2,20
|18.085.034
|% 10,00
|
|RALYH
|7,15
|82.704.010
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,97
|132.219.881
|% 9,97
|
|TSPOR
|5,96
|101.231.233
|% 9,96
|
|KARYE
|24,30
|86.258.899
|% 9,95
|
|EGSER
|14,27
|41.395.089
|% -9,97
|
|BIOEN
|23,72
|409.041.828
|% -9,95
|
|AKFGY
|6,09
|78.087.177
|% -9,91
|
|NUGYO
|14,07
|37.940.478
|% -9,81
|
|BALAT
|7,56
|398.585
|% -7,13
|
|GARAN
|10,09
|2.087.929.735
|% 2,44
|
|SISE
|8,47
|791.426.127
|% -2,19
|
|THYAO
|15,29
|748.567.058
|% 2,14
|
|GUBRF
|71,60
|576.508.400
|% 4,15
|
|AKBNK
|5,95
|563.631.892
|% 1,54
|
|GARAN
|10,09
|2.087.929.735
|% 2,44
|
|YKBNK
|2,79
|531.228.476
|% 2,20
|
|EKGYO
|2,03
|229.131.527
|% 3,05
|
|ODAS
|1,45
|153.863.154
|% 3,57
|
|DOHOL
|2,73
|273.876.040
|% 2,63
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5157
|9,5188
|% -0,74
|
|Euro
|11,0211
|11,0305
|% -0,75
|
|Sterlin
|12,9879
|13,0530
|% -0,70
|
|Frank
|10,3847
|10,4473
|% -0,41
|
|Riyal
|2,5295
|2,5422
|% -0,76
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|6,00
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|3.617
|3.672
|17,00
|
|Tam
|3.605
|3.696
|19,25
|
|Yarım
|1.742
|1.788
|9,32
|
|Çeyrek
|874
|894
|4,65
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,28
|84,28
|0,56
|
Seans Raporu
15:57
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-
16:11ALARK
Yüzde 4.78 oranında artışla 9.86 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 849, 580 adet işlem
-
16:10KRGYO
Yüzde 8.24 oranında artışla 7.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 321, 139 adet işlem
-
16:09VKING
Yüzde 4.28 oranında artışla 6.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 280, 735 adet işlem
-
16:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 52 artarak (% 0.77 ) 1, 648
-
16:08XU100
Endeks 1, 531 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 15, 004.00 milyon TL de