***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 10.582.264,86 39.922.097,31 48,51TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL 50.000 5.365.000 6,52TOPLAM 50.000 5.365.000 6,52GRUP TOPLAMI 50.000 5.365.000 6,52İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 440.001,72 5.003.715,62 6,09Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıULKER 110.000 2.219.800 2,7TOPLAM 110.000 2.219.800 2,7Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınVKING 0,05 0,3 0TOPLAM 0,05 0,3 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriMERCN 115.000 1.206.350 1,47TOPLAM 115.000 1.206.350 1,47Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 0,28 5,41 0KRDMD 0,08 0,57 0TOPLAM 0,36 5,98 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımFORMT 0,04 0,05 0VESBE 100.000,68 615.004,21 0,75TOPLAM 100.000,72 615.004,26 0,75Diğer İmalat SanayiiSISE 0,59 5,08 0- 0 0 0TOPLAM 0,59 5,08 0ELEKTRİK GAZ VE SUMAGEN 115.000 962.550 1,17TOPLAM 115.000 962.550 1,17GRUP TOPLAMIİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.140.000 2.622.000,14 3,19Toptan TicaretMGROS 0 0,14 0AVTUR 1.140.000 2.622.000 3,19TOPLAM 3,19Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 3,44 0UlaştırmaTHYAO 0,23 3,44 0TOPLAM 0,23 3,44 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 8.902.261,92 25.896.365,35 31,45Bankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 500.000,8 2.930.004,66 3,56GARAN 250.000 2.462.500 2,99ISCTR 225.000 1.266.750 1,54YKBNK 0,05 0,14 0HALKB 500.000 2.215.000 2,69VAKBN 500.000 1.720.000 2,09TOPLAM 1.975.000,85 10.594.254,8 12,87Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriISFIN 0,17 0,52 0TOPLAM 0,17 0,52 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriALARK 100.000,14 941.001,34 1,14KCHOL 0,02 0,45 0SAHOL 0,49 5,4 0METRO 3.786.158,18 4.846.282,47 5,89ENKAI 0,37 4,08 0TOPLAM 3.886.159,2 5.787.293,74 7,03Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıAVGYO 1.860.000 3.403.800 4,14VKGYO 0,7 1,1 0PAGYO 681.101 4.216.015,19 5,11TRGYO 500.000 1.895.000 2,3TOPLAM 3.041.101,7 9.514.816,29 11,55Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 50.000,99 1.035.012,76 1,26BilişimFONET 0,99 12,76 0VBTYZ 50.000 1.035.000 1,26TOPLAM 50.000,99 1.035.012,76 1,26SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 0 15.000 46,73 0 0 0 47,99 719.850 1,7 0,87BYF TRYFNBK00055 0 0 15.000 46,77 0 0 0 48,75 731.250 1,73 0,89REPO 01/11/2021 TRT240227T17 16 0 40.087.671,23 0,73 27/10/2021 17,33 749172597141367645 54.925.155 0,73 40.087.671,23 94,57 48,7BPP 01/11/2021 BPP 17 0 848.972,47 847 27/10/2021 18,51 0 0 848,97 848.972,47 2 1,03GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 40.966.643,7 54.925.155 42.387.743,7 100 51,49ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 51.548.908,56 54.925.155 82.309.841,01 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ82.309.841,72 % 0 % 98,13B. HAZIR DEĞERLER1.971,27 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.971,27 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)15.036.352,09 % 0 % 17,93a) Takastan Alacaklar15.022.339,38 % 99,91 % 17,91b) Diğer Alacaklar0 % 0,09 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)14.012,71 % 0 % 0,03D. BORÇLAR (-)23.287,93 % 0 -% 16,09a) Takasa Borçlar-13.495.991,18 % 88,48 -% 14,24b) Yönetim Ücreti-11.940.674,99 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-1.555.316,19 % 11,52 -% 1,85NET VARLIK DEĞERİ83.875.461,83 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,4 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama28.10.2021 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973422BIST