***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 11.737.264,86 46.554.664,36 51,18TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKToplam 300.000 9.400.000 10,33GRUP TOPLAMI 300.000 9.400.000 10,33İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 330.001,71 2.850.315,43 3,13Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,32 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 200.000 2.056.000 2,26Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0