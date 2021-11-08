***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
08.11.2021 11:27
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 11.737.264,86 46.554.664,36 51,18
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Toplam 300.000 9.400.000 10,33
GRUP TOPLAMI 300.000 9.400.000 10,33
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 330.001,71 2.850.315,43 3,13
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 0 0 0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,32 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 200.000 2.056.000 2,26
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0
13:321.624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 15,34
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.625
En Düşük
1.605
13:329,7152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0376
|Açılış
|: 17,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7300
|
9,7361
En Düşük
9,6593
13:3211,2741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0517
|Açılış
|: 7,6365
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6209
|
11,3009
En Düşük
11,2087
13:32570,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,59
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler13:30
|TSPOR
|6,18
|26.286.309
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|8.499.135
|% 9,95
|
|VERTU
|28,16
|121.639.746
|% 9,66
|
|GSDDE
|4,25
|27.305.564
|% 7,32
|
|KSTUR
|228,10
|317.059
|% 6,84
|
|KARYE
|13,00
|160.002.085
|% -9,97
|
|ERSU
|4,64
|38.539.515
|% -9,90
|
|BASGZ
|20,62
|348.618.384
|% -9,24
|
|AKFGY
|5,41
|28.061.024
|% -8,61
|
|INVEO
|28,92
|10.734.421
|% -8,48
|
|SISE
|9,35
|1.547.406.811
|% 4,24
|
|GARAN
|10,83
|1.427.888.293
|% 0,46
|
|PETKM
|6,92
|1.202.367.529
|% 1,47
|
|THYAO
|18,27
|1.042.642.746
|% 1,22
|
|YKBNK
|3,15
|882.149.566
|% 3,62
|
|YKBNK
|3,15
|882.149.566
|% 3,62
|
|PETKM
|6,92
|1.202.367.529
|% 1,47
|
|SISE
|9,35
|1.547.406.811
|% 4,24
|
|ODAS
|1,52
|247.798.518
|% 2,70
|
|GARAN
|10,83
|1.427.888.293
|% 0,46
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7078
|9,7148
|% 0,38
|
|Euro
|11,2647
|11,2716
|% 0,44
|
|Sterlin
|13,1657
|13,2317
|% 0,57
|
|Frank
|10,5981
|10,6620
|% 0,43
|
|Riyal
|2,5821
|2,5950
|% 0,35
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|1,02
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.826
|-1,00
|
|Tam
|3.754
|3.848
|2,64
|
|Yarım
|1.814
|1.861
|1,28
|
|Çeyrek
|910
|931
|0,64
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,44
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,02
|
|B. Petrol
|83,83
|83,83
|0,40
|