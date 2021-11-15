***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 11.742.264,86 46.300.954,33 54,34TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKToplam 0 0 0GRUP TOPLAMI 0 0 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 435.001,71 6.726.866,4 7,89Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,32 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 195.000 2.221.050 2,6Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0 0 0Metal Ana SanayiTOPLAM 0,35 5,95 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 240.000,72 4.505.804,52 5,29Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,59 5,61 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 115.000 997.050 1,17GRUP TOPLAMI 115.000 997.050 1,17İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.140.000 2.511.420,16 2,95Toptan TicaretTOPLAM 1.140.000 2.511.420,16 2,95Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 4,1 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 4,1 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 10.002.261,92 35.045.600,4 41,13Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.975.000,85 11.376.005,19 13,35Sigorta ŞirketleriTOPLAM 950.000 4.636.000 5,44Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,54 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 4.036.159,2 9.067.741,56 10,64Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 3.041.101,7 9.965.853,11 11,7Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 50.001 1.020.013,27 1,2BilişimTOPLAM 50.001 1.020.013,27 1,2SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 15/11/2021 TRT030523T13 15,91 38.049.691,51 2,55 12/11/2021 17,2333 749805915838842885 14.896.105 2,55 38.049.691,51 97,8 44,66BPP 15/11/2021 BPP 16,65 854.167,32 85 12/11/2021 18,1028 211829 854,17 854.167,32 2,2 1GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 38.903.858,83 14.896.105 38.903.858,83 100 45,66ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 50.646.123,69 14.896.105 85.204.813,16 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ85.204.813,86 % 0 % 98,69B. HAZIR DEĞERLER1.553,95 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.553,95 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)9.025.271,31 % 0 % 10,45a) Takastan Alacaklar9.010.184,89 % 99,83 % 10,44b) Diğer Alacaklar15.086,42 % 0,17 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)23.287,93 % 0 % 0,03D. BORÇLAR (-)-7.917.567,13 % 0 -% 9,17a) Takasa Borçlar6.403.929,18 % 80,88 -% 7,42b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-1.513.637,95 % 19,12 -% 1,75NET VARLIK DEĞERİ86.337.359,92 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,44 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama12.11.2021 Tarihli Portföy değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977717BIST