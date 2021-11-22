***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 10.387.336,86 40.345.005,72 45,17TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKToplam 50.000 6.010.000 6,73GRUP TOPLAMI 50.000 6.010.000 6,73İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 230.001,71 2.309.518,24 2,59Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,31 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 130.000 1.605.500 1,8Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0 0 0Metal Ana SanayiTOPLAM 0,35 6,46 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 100.000,72 704.004,87 0,79Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,59 6,6 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 115.000 999.350 1,12GRUP TOPLAMI 115.000 999.350 1,12İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.140.000 2.496.600,17 2,79Toptan TicaretTOPLAM 1.140.000 2.496.600,17 2,79Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 3,93 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 3,93 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 8.802.261,92 27.515.382,38 30,8Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.975.000,85 12.569.005,93 14,07Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0 0 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,57 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.786.159,2 4.884.157,6 5,47Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 3.041.101,7 10.062.218,28 11,26Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 50.073 1.014.151 1,14BilişimTOPLAM 50.073 1.014.151 1,14SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFBNK00030 25.000 53,36 57,32 1.433.000 2,92 1,6BYF TRYFBNK00055 25.000 53,11 58,52 1.463.000 2,99 1,64REPO 22/11/2021 TRT030523T13 15 46.056.712,33 1 19/11/2021 16,1727 750084092280816946 45.956.530 1 46.056.712,33 94,01 51,55BPP 22/11/2021 BPP 16 40.052,6 40 19/11/2021 17,3378 217418 40,05 40.052,6 0,08 0,04GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 46.146.764,93 45.956.530 48.992.764,93 100 54,83ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 56.534.101,79 45.956.530 89.337.770,65 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ89.337.771,37 % 0 % 100,93B. HAZIR DEĞERLER1.214,04 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.214,04 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)2.203.006,72 % 0 % 2,49a) Takastan Alacaklar2.187.920,3 % 99,32 % 2,47b) Diğer Alacaklar15.086,42 % 0,68 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)23.287,93 % 0 % 0,03D. BORÇLAR (-)-3.050.190,81 % 0 -% 3,45a) Takasa Borçlar-1.522.826,62 % 49,93 -% 1,72b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-1.527.364,19 % 50,07 -% 1,73NET VARLIK DEĞERİ88.515.089,25 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,48 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama19.11.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978930BIST