***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









8,07İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 320.001,72 2.769.869,09 2,96Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- 0 0 0TOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınVKING 0,05 0,3 0TOPLAM 0,05 0,3 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriMERCN 100.000 998.000 1,07TOPLAM 100.000 998.000 1,07Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 0,28 6,18 0KRDMD 0,08 0,66 0TOPLAM 0,36 6,84 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımFORMT 0,04 0,04 0VESBE 105.000,68 751.804,9 0,8TOPLAM 105.000,72 751.804,94 0,8Diğer İmalat SanayiiSISE 0,59 7,01 0- 0 0 0TOPLAM 0,59 7,01 0ELEKTRİK GAZ VE SUMAGEN 115.000 1.020.050 1,09TOPLAM 115.000 1.020.050 1,09GRUP TOPLAMIİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.140.000 2.428.200,18