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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

29.11.2021 12:07
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

8,07
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 320.001,72 2.769.869,09 2,96
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 0,3 0
TOPLAM 0,05 0,3 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
MERCN 100.000 998.000 1,07
TOPLAM 100.000 998.000 1,07
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,28 6,18 0
KRDMD 0,08 0,66 0
TOPLAM 0,36 6,84 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT 0,04 0,04 0
VESBE 105.000,68 751.804,9 0,8
TOPLAM 105.000,72 751.804,94 0,8
Diğer İmalat Sanayii
SISE 0,59 7,01 0
- 0 0 0
TOPLAM 0,59 7,01 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
MAGEN 115.000 1.020.050 1,09
TOPLAM 115.000 1.020.050 1,09
GRUP TOPLAMI
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 1.140.000 2.428.200,18
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BIST En Aktif Hisseler13:45
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KTSKR 31,24 45.933.523 % 10,00  
RAYSG 15,07 7.222.606 % 10,00  
MIATK 27,96 334.440.374 % 9,99  
RALYH 19,61 14.269.745 % 9,98  
DOBUR 319,90 31.435.613 % 9,97  
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13:45 Alış Satış %  
Dolar 12,7324 12,7503 % 3,08  
Euro 14,3695 14,4007 % 2,80  
Sterlin 16,8045 16,8888 % 2,02  
Frank 13,6009 13,6829 % 1,88  
Riyal 3,3559 3,3727 % 2,09  
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13:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.796 1.797 3,78  
Altın Gr. 729 730 16,58  
Cumhuriyet 4.805 4.878 124,00  
Tam 4.783 4.905 126,46  
Yarım 2.312 2.373 61,17  
Çeyrek 1.160 1.186 30,59  
Gümüş.Ons 23,30 23,36 0,22  
Gümüş Gr. 9,46 9,47 0,27  
B. Petrol 74,71 74,71 3,12  
Seans Raporu 13:45
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