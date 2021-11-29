***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
29.11.2021 12:07
8,07
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 320.001,72 2.769.869,09 2,96
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 0,3 0
TOPLAM 0,05 0,3 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
MERCN 100.000 998.000 1,07
TOPLAM 100.000 998.000 1,07
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,28 6,18 0
KRDMD 0,08 0,66 0
TOPLAM 0,36 6,84 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT 0,04 0,04 0
VESBE 105.000,68 751.804,9 0,8
TOPLAM 105.000,72 751.804,94 0,8
Diğer İmalat Sanayii
SISE 0,59 7,01 0
- 0 0 0
TOPLAM 0,59 7,01 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
MAGEN 115.000 1.020.050 1,09
TOPLAM 115.000 1.020.050 1,09
GRUP TOPLAMI
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 1.140.000 2.428.200,18
13:451.786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 9,14
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.793
En Düşük
1.777
13:4512,7503
En Yüksek
|Değişim
|: 3,08%
|| 0,3813
|Açılış
|: 12,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
13:4514,4007
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 0,3917
|Açılış
|: 14,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
13:45730,23
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 17,18
|Açılış
|: 730,23
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler13:45
|KTSKR
|31,24
|45.933.523
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.222.606
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|334.440.374
|% 9,99
|
|RALYH
|19,61
|14.269.745
|% 9,98
|
|DOBUR
|319,90
|31.435.613
|% 9,97
|
|DERIM
|7,82
|7.884.251
|% -7,13
|
|EMNIS
|19,30
|243.046
|% -7,12
|
|BJKAS
|5,36
|56.285.779
|% -6,94
|
|IDEAS
|31,26
|25.377.664
|% -6,80
|
|KZBGY
|26,28
|5.682.014
|% -6,14
|
|THYAO
|17,09
|1.849.094.907
|% 0,59
|
|GARAN
|11,41
|787.144.446
|% -0,26
|
|SISE
|12,06
|710.709.680
|% 1,01
|
|ASELS
|21,80
|660.529.493
|% 5,42
|
|YKBNK
|3,15
|656.849.717
|% -1,25
|
|YKBNK
|3,15
|656.849.717
|% -1,25
|
|EKGYO
|2,25
|325.134.796
|% 1,35
|
|ODAS
|1,52
|175.822.295
|% -1,30
|
|THYAO
|17,09
|1.849.094.907
|% 0,59
|
|GARAN
|11,41
|787.144.446
|% -0,26
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,7324
|12,7503
|% 3,08
|
|Euro
|14,3695
|14,4007
|% 2,80
|
|Sterlin
|16,8045
|16,8888
|% 2,02
|
|Frank
|13,6009
|13,6829
|% 1,88
|
|Riyal
|3,3559
|3,3727
|% 2,09
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|3,78
|
|Altın Gr.
|729
|730
|16,58
|
|Cumhuriyet
|4.805
|4.878
|124,00
|
|Tam
|4.783
|4.905
|126,46
|
|Yarım
|2.312
|2.373
|61,17
|
|Çeyrek
|1.160
|1.186
|30,59
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,36
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|9,46
|9,47
|0,27
|
|B. Petrol
|74,71
|74,71
|3,12
|