***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 11.502.336,86 46.883.375,58 50,03TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKIPMAT 200.000 2.762.000 2,95KOZAL 40.000 4.800.000 5,12TOPLAM 240.000 7.562.000 8,07GRUP TOPLAMI 240.000 7.562.000 8,07İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 320.001,72 2.769.869,09 2,96Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- 0 0 0TOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınVKING 0,05 0,3 0TOPLAM 0,05 0,3 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriMERCN 100.000 998.000 1,07TOPLAM 100.000 998.000 1,07Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 0,28 6,18 0KRDMD 0,08 0,66 0TOPLAM 0,36 6,84 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımFORMT 0,04 0,04 0VESBE 105.000,68 751.804,9 0,8TOPLAM 105.000,72 751.804,94 0,8Diğer İmalat SanayiiSISE 0,59 7,01 0- 0 0 0TOPLAM 0,59 7,01 0ELEKTRİK GAZ VE SUMAGEN 115.000 1.020.050 1,09TOPLAM 115.000 1.020.050 1,09GRUP TOPLAMIİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.140.000 2.428.200,18 2,59Toptan TicaretMGROS 0 0,18 0AVTUR 1.140.000 2.428.200 2,59TOPLAM 1.140.000 2.428.200,18 2,59Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 3,91 0UlaştırmaTHYAO 0,23 3,91 0TOPLAM 0,23 3,91 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 9.802.261,92 34.121.458,37 36,41Bankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 500.000,8 3.305.005,25 3,53GARAN 250.000 2.860.000 3,05ISCTR 225.000 1.507.500 1,61YKBNK 0,05 0,16 0HALKB 500.000 2.440.000 2,6VAKBN 500.000 1.890.000 2,02TOPLAM 1.975.000,85 12.002.505,41 12,81Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriISFIN 0,17 0,57 0TOPLAM 0,17 0,57 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriALARK 0,14 1,58 0KCHOL 100.000,02 2.832.000,54 3,02SAHOL 250.000,49 3.250.006,32 3,47METRO 3.786.158,18 4.770.559,31 5,09ENKAI 0,37 5,72 0ITTFH 650.000 890.500 0,95TOPLAM 4.786.159,2 11.743.073,47 12,53Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıAVGYO 1.860.000 3.236.400 3,45VKGYO 0,7 1,22 0PAGYO 681.101 5.244.477,7 5,6TRGYO 500.000 1.895.000 2,02TOPLAM 3.041.101,7 10.375.878,92 11,07Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 72,99 1.844,03 0BilişimFONET 0,99 13,79 0MIATK 72 1.830,24 0TOPLAM 72,99 1.844,03 0SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 29/11/2021 TRT130928T12 15,3 0