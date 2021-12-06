***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 14.948.423,04 35.880.257,16 39,03TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKToplam 0 0 0GRUP TOPLAMI 0 0 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 205.001,71 1.829.620,56 1,99Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,33 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 100.000 1.040.000 1,13Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0 0 0Metal Ana SanayiTOPLAM 0,35 7,26 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM