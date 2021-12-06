***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
06.12.2021 13:05
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 14.948.423,04 35.880.257,16 39,03
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Toplam 0 0 0
GRUP TOPLAMI 0 0 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 205.001,71 1.829.620,56 1,99
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 0 0 0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,33 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 100.000 1.040.000 1,13
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0 0 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 0,35 7,26 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM
14:191.914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,68
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.925
En Düşük
1.899
14:1913,7742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0556
|Açılış
|: 13,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
14:1915,5796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0434
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
14:19789,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,09
|Açılış
|: 789,62
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler14:19
|ACSEL
|22,66
|15.893.632
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|157.720
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,96
|4.007.820
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|505.906
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.265.596
|% 10,00
|
|DOBUR
|154,80
|443.347
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|936.723
|% -9,99
|
|RALYH
|14,03
|5.841.755
|% -9,95
|
|KTSKR
|32,60
|266.255.808
|% -8,73
|
|EDATA
|13,76
|39.931.280
|% -8,57
|
|GARAN
|11,82
|1.953.361.460
|% 1,37
|
|THYAO
|18,57
|907.120.169
|% 0,22
|
|PETKM
|8,47
|821.175.778
|% 3,29
|
|YKBNK
|3,52
|803.048.704
|% 2,33
|
|SISE
|13,13
|781.793.838
|% -0,91
|
|TSKB
|1,64
|479.719.414
|% 3,14
|
|YKBNK
|3,52
|803.048.704
|% 2,33
|
|ODAS
|1,66
|276.715.230
|% 1,84
|
|GARAN
|11,82
|1.953.361.460
|% 1,37
|
|SKBNK
|1,22
|177.506.330
|% 0,83
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7699
|13,7742
|% 0,41
|
|Euro
|15,5582
|15,5796
|% 0,28
|
|Sterlin
|18,2204
|18,3118
|% 0,62
|
|Frank
|14,8861
|14,9758
|% 0,01
|
|Riyal
|3,6606
|3,6789
|% 0,40
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-0,83
|
|Altın Gr.
|789
|789
|2,67
|
|Cumhuriyet
|5.217
|5.296
|-1,00
|
|Tam
|5.192
|5.322
|3,07
|
|Yarım
|2.510
|2.574
|1,48
|
|Çeyrek
|1.259
|1.287
|0,74
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,39
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,90
|9,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,78
|71,78
|1,90
|
Seans Raporu
14:19
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-
14:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 18 artarak (% 0.25 ) 2, 054
-
14:33
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, PETKM
-
14:33XU100
Endeks 1, 912 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 18, 437.00 milyon TL de
-
14:33GOLTS
Yüzde 5.20 oranında artışla 46.10 lira fiyatla işlem gören hissede 886, 965 adet işlem
-
14:32BFREN
Yüzde 5.11 oranında artışla 1, 003.40 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 352 adet işlem