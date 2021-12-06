***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 14.948.423,04 35.880.257,16 39,03TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKToplam 0 0 0GRUP TOPLAMI 0 205.001,71 1.829.620,56 1,99Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,33 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 100.000 1.040.000 1,13Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0 0 0Metal Ana SanayiTOPLAM 0,35 7,26 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 105.000,72 789.605,19 0,86Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,59 7,78 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 115.000 1.130.450 1,23GRUP TOPLAMI 115.000 1.130.450 1,23İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.390.000 3.183.900,17 3,46Toptan TicaretTOPLAM 1.390.000 3.183.900,17 3,46Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 4,26 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 4,26 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 13.238.420,1 29.736.266,92 32,35Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 5.761.159,03 12.923.040,95 14,06Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0 0 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,59 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 4.436.159,2 5.487.043,56 5,97Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 3.041.101,7 11.326.181,82 12,32Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 1 15,25 0BilişimTOPLAM 1 15,25 0SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 06/12/2021 TRT020926T17 16,2 15.019.972,6 0,88 03/12/2021 17,5734 750637696385646440 17.004.250 0,88 15.019.972,6 26,8 16,34REPO 06/12/2021 TRT020926T17 16,1 15.019.849,32 0,89 03/12/2021 17,456 750637696385641686 16.835.755 0,89 15.019.849,32 26,8 16,34REPO 06/12/2021 TRT080323T10 16,2 25.033.287,67 1,85 03/12/2021 17,5734 750637696385646441 29.341.160 0,85 25.033.287,67 44,67 27,23BPP 06/12/2021 BPP 16,5 972.316,83 971 03/12/2021 17,926 229478 972,32 972.316,83 1,73 1,06GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 56.045.426,42 63.181.165 56.045.426,42 100 60,97ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 70.993.849,46 63.181.165 91.925.683,58 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ91.925.684,3 % 0 % 101,69B. HAZIR DEĞERLER1.439,07 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.439,07 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)1.216.250,15 % 0 % 1,35a) Takastan Alacaklar1.198.253,02 % 99,52 % 1,33b) Diğer Alacaklar17.997,13 % 1,48 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)9.052,7 % 0 % 0,01D. BORÇLAR (-)-2.754.774,74 % 0 -% 3,05a) Takasa Borçlar-1.196.200 % 43,42 -% 1,32b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-1.558.574,74 7.651,48 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,51 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama06.12.2021 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981126BIST