***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
21.03.2022 12:41
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 15.361.225,4 61.525.069,85 62,47
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Toplam 0 0 0
GRUP TOPLAMI 0 0 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 765.035,71 11.224.000,43 11,4
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 0 0 0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,28 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 500.000 4.330.000 4,4
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0 0 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 0,35 11,06 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM
14:142.172
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 27,78
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.174
En Düşük
2.152
14:1414,8364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0468
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8551
En Düşük
14,7777
14:1416,3698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0061
|Açılış
|: 16,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4373
En Düşük
16,3452
14:14917,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,06
|Açılış
|: 917,99
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
920,72
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler14:12
|PENTA
|419,20
|35.444.604
|% 10,00
|
|OLMK
|7,70
|1.857.571
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,16
|1.303.214
|% 9,96
|
|SONME
|34,50
|6.236.900
|% 9,94
|
|KAPLM
|68,05
|8.978.727
|% 9,94
|
|PKENT
|318,60
|120.357.970
|% -10,00
|
|DAGHL
|12,90
|1.633.711
|% -7,19
|
|SERVE
|14,99
|596.598
|% -5,60
|
|SILVR
|7,19
|14.864.128
|% -5,02
|
|EMNIS
|21,32
|67.529
|% -4,82
|
|THYAO
|27,90
|1.306.074.027
|% 0,65
|
|KRDMD
|14,93
|1.226.058.266
|% 1,22
|
|EREGL
|36,32
|1.066.266.243
|% 0,44
|
|GARAN
|11,84
|961.944.684
|% 0,08
|
|SISE
|13,97
|896.355.465
|% 2,27
|
|EKGYO
|2,31
|300.923.338
|% 3,12
|
|YKBNK
|3,97
|488.991.892
|% 1,53
|
|KRDMD
|14,93
|1.226.058.266
|% 1,22
|
|GARAN
|11,84
|961.944.684
|% 0,08
|
|PETKM
|8,81
|712.757.426
|% 1,73
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8274
|14,8345
|% 0,30
|
|Euro
|16,3561
|16,3707
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,3965
|19,4938
|% -0,18
|
|Frank
|15,8481
|15,9436
|% 0,24
|
|Riyal
|3,9374
|3,9571
|% 0,17
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|4,04
|
|Altın Gr.
|917
|917
|3,21
|
|Cumhuriyet
|6.092
|6.184
|34,00
|
|Tam
|6.054
|6.207
|26,88
|
|Yarım
|2.926
|3.003
|13,00
|
|Çeyrek
|1.468
|1.501
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,05
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|4,45
|