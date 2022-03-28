***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
28.03.2022 13:02
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 14.980.587,416 59.900.429,6 61,28
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 20.000 2.868.000 2,93
KOZA 125.000 3.170.000 3,24
TOPLAM 145.000 6.038.000 6,17
GRUP TOPLAMI 145.000 6.038.000 6,17
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 250.001,72 3.560.024,38 3,65
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 0,28 0
TOPLAM 0,05 0,28 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
0.0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
0.0 0 0 0
TOPLAM 0
13:292.187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 11,16
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.190
En Düşük
2.170
13:2914,8390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0084
|Açılış
|: 14,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
13:2916,3075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0126
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3378
En Düşük
16,2242
13:29921,58
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -12,33
|Açılış
|: 921,54
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler13:29
|ULUSE
|85,15
|791.214
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|16.310.214
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|503.197
|% 9,90
|
|MERKO
|3,80
|16.003.253
|% 9,83
|
|KENT
|210,00
|932.260
|% 8,42
|
|ENSRI
|18,44
|198.156.728
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,74
|57.607.404
|% -9,57
|
|TTRAK
|237,80
|166.972.108
|% -4,31
|
|UZERB
|39,22
|180.630
|% -3,68
|
|ACSEL
|27,98
|25.848.483
|% -3,65
|
|THYAO
|29,10
|2.581.475.391
|% 3,34
|
|SASA
|62,15
|1.375.743.249
|% 3,58
|
|KRDMD
|15,30
|800.304.669
|% 0,00
|
|KARSN
|5,10
|748.681.789
|% 3,03
|
|EREGL
|32,84
|588.669.288
|% -1,08
|
|ODAS
|1,82
|573.861.034
|% 8,33
|
|KARSN
|5,10
|748.681.789
|% 3,03
|
|THYAO
|29,10
|2.581.475.391
|% 3,34
|
|EKGYO
|2,32
|201.072.275
|% 1,75
|
|DOHOL
|3,28
|222.475.038
|% 1,55
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8297
|14,8390
|% 0,06
|
|Euro
|16,2939
|16,3075
|% 0,08
|
|Sterlin
|19,4371
|19,5345
|% -0,28
|
|Frank
|15,8038
|15,8990
|% -0,44
|
|Riyal
|3,9428
|3,9626
|% 0,03
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-27,72
|
|Altın Gr.
|921
|922
|-12,37
|
|Cumhuriyet
|6.104
|6.196
|-84,00
|
|Tam
|6.075
|6.227
|-84,29
|
|Yarım
|2.936
|3.012
|-40,78
|
|Çeyrek
|1.473
|1.506
|-20,38
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|-0,25
|
|B. Petrol
|113
|113
|-4,45
|