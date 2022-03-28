Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

28.03.2022 13:02
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor


***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 14.980.587,416 59.900.429,6 61,28
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 20.000 2.868.000 2,93
KOZA 125.000 3.170.000 3,24
TOPLAM 145.000 6.038.000 6,17
GRUP TOPLAMI 145.000 6.038.000 6,17
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 250.001,72 3.560.024,38 3,65
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 0,28 0
TOPLAM 0,05 0,28 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
0.0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
0.0 0 0 0
TOPLAM 0
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:292.187
Değişim :  0,51% |  11,16
Açılış :  2.180  
Önceki Kapanış :  2.176  
En Yüksek
2.190 En Düşük
2.170
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:29
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUSE 85,15 791.214 % 9,94  
FRIGO 3,33 16.310.214 % 9,90  
SERVE 18,21 503.197 % 9,90  
MERKO 3,80 16.003.253 % 9,83  
KENT 210,00 932.260 % 8,42  
daha fazla
13:29 Alış Satış %  
Dolar 14,8297 14,8390 % 0,06  
Euro 16,2939 16,3075 % 0,08  
Sterlin 19,4371 19,5345 % -0,28  
Frank 15,8038 15,8990 % -0,44  
Riyal 3,9428 3,9626 % 0,03  
daha fazla
13:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.930 1.931 -27,72  
Altın Gr. 921 922 -12,37  
Cumhuriyet 6.104 6.196 -84,00  
Tam 6.075 6.227 -84,29  
Yarım 2.936 3.012 -40,78  
Çeyrek 1.473 1.506 -20,38  
Gümüş.Ons 24,95 24,98 -0,56  
Gümüş Gr. 11,92 11,94 -0,25  
B. Petrol 113 113 -4,45  
Seans Raporu 13:29
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru