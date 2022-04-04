***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
04.04.2022 14:56
ç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 15.299.191,4 65.964.189,56 63,13
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 185.000 9.016.000 8,63
GRUP TOPLAMI 185.000 9.016.000 8,63
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 250.001,71 3.842.525,11 3,68
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 0 0 0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,27 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 0 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0 0 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 0,35 10,35 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 0,72 5,47 0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 250.000,59
16:362.295
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 43,65
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.299
En Düşük
2.264
16:3614,6916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0081
|Açılış
|: 14,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
16:3616,1575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0604
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1298
16:36912,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 3,81
|Açılış
|: 912,96
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,34
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler16:35
|ARMDA
|78,10
|6.748.140
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|162.020.726
|% 9,98
|
|AYGAZ
|30,26
|121.922.062
|% 9,96
|
|ULUSE
|137,00
|1.738.667
|% 9,95
|
|DAPGM
|22,56
|194.386.408
|% 9,94
|
|ATSYH
|18,65
|1.672.513
|% -5,81
|
|KARSN
|5,68
|1.668.782.820
|% -4,86
|
|EMNIS
|20,42
|62.163
|% -4,67
|
|PAPIL
|19,88
|21.119.639
|% -4,15
|
|SNKRN
|29,00
|146.277
|% -3,33
|
|GARAN
|12,58
|3.212.365.427
|% 1,04
|
|THYAO
|33,30
|2.531.142.764
|% 1,59
|
|SISE
|16,15
|2.310.387.997
|% 5,07
|
|ASELS
|25,34
|2.182.772.430
|% 2,26
|
|AKBNK
|7,60
|2.156.664.187
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,50
|1.443.229.149
|% 4,60
|
|AKBNK
|7,60
|2.156.664.187
|% 3,97
|
|KARSN
|5,68
|1.668.782.820
|% -4,86
|
|GARAN
|12,58
|3.212.365.427
|% 1,04
|
|YKBNK
|4,15
|1.016.547.931
|% 0,97
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6880
|14,6914
|% 0,05
|
|Euro
|16,1466
|16,1529
|% -0,40
|
|Sterlin
|19,1896
|19,2858
|% -0,04
|
|Frank
|15,8037
|15,8989
|% 0,00
|
|Riyal
|3,9028
|3,9224
|% 0,01
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|8,02
|
|Altın Gr.
|912
|912
|3,28
|
|Cumhuriyet
|6.042
|6.133
|20,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|23,39
|
|Yarım
|2.909
|2.983
|11,32
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|5,66
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,63
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|-0,04
|
|B. Petrol
|107
|107
|3,02
|
Seans Raporu
16:35
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-
16:49XU100
Endeks 2, 295 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 91 üstünde . İşlem hacmi 39, 180.00 milyon TL de
-
16:49AYGAZ
Yüzde 9.96 oranında artışla 30.26 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 120, 065 adet işlem
-
16:48ASUZU
Yüzde 8.13 oranında artışla 86.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 925, 027 adet işlem
-
16:46CANTE
Yüzde 6.43 oranında artışla 24.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 377, 586 adet işlem
-
16:45ULKER
Yüzde 8.35 oranında artışla 16.86 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 198, 782 adet işlem