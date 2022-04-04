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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

04.04.2022 14:56
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

ç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 15.299.191,4 65.964.189,56 63,13
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 185.000 9.016.000 8,63
GRUP TOPLAMI 185.000 9.016.000 8,63
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 250.001,71 3.842.525,11 3,68
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 0 0 0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,27 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 0 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0 0 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 0,35 10,35 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 0,72 5,47 0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 250.000,59
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:362.295
Değişim :  1,94% |  43,65
Açılış :  2.264  
Önceki Kapanış :  2.252  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARMDA 78,10 6.748.140 % 10,00  
IPEKE 18,95 162.020.726 % 9,98  
AYGAZ 30,26 121.922.062 % 9,96  
ULUSE 137,00 1.738.667 % 9,95  
DAPGM 22,56 194.386.408 % 9,94  
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16:35 Alış Satış %  
Dolar 14,6880 14,6914 % 0,05  
Euro 16,1466 16,1529 % -0,40  
Sterlin 19,1896 19,2858 % -0,04  
Frank 15,8037 15,8989 % 0,00  
Riyal 3,9028 3,9224 % 0,01  
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16:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.933 1.934 8,02  
Altın Gr. 912 912 3,28  
Cumhuriyet 6.042 6.133 20,00  
Tam 6.018 6.168 23,39  
Yarım 2.909 2.983 11,32  
Çeyrek 1.459 1.492 5,66  
Gümüş.Ons 24,59 24,63 -0,03  
Gümüş Gr. 11,59 11,60 -0,04  
B. Petrol 107 107 3,02  
Seans Raporu 16:35
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