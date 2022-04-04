***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









ç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 15.299.191,4 65.964.189,56 63,13TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 185.000 9.016.000 8,63GRUP TOPLAMI 185.000 9.016.000 8,63İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 250.001,71 3.842.525,11 3,68Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,27 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0 0 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0 0 0Metal Ana SanayiTOPLAM 0,35 10,35 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,72 5,47 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 250.000,59