***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 17.977.505,39 71.843.387,57 64,22TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 230.000 6.425.000 5,74GRUP TOPLAMI 230.000 6.425.000 5,74İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 406.315,71 4.619.288,47 4,13Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 330.000 3.399.000 3,04Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,26 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0 0 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0 0 0Metal Ana SanayiTOPLAM 0,35 10,93 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,72 6,19 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 76.314,59 1.220.271,09 1,09ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0 0 0GRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.390.000 3.576.600,19 3,2Toptan TicaretTOPLAM 250.000 795.000,19 0,71Perakende TicaretTOPLAM 1.140.000 2.781.600 2,49Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 8,68 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 8,68 0 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 15.891.188,45 56.695.079,27 50,68Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 4.975.000,84 21.045.507,73 18,81Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,71 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 7.875.085,74 15.828.729,6 14,15Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 3.041.101,7 19.820.841,23 17,72Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 60.001 527.410,96 0,47BilişimTOPLAM 60.001 527.410,96 0,47SavunmaTOPLAM 0 0 0DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 55.000 82,21 0 81,92 4.505.600 11,26 4,03BYF TRYFNBK00055 0 55.000 82,96 0 81,08 4.459.400 11,14 3,99REPO 18/04/2022 TRT210235T10 14,01 3.003.454,52 1,07 15/04/2022 15,0296 755902432936886198 2.803.825 1,07 3.003.454,52 7,5 2,68- 18/04/2022 TRT210235T10 14,01 28.032.242,19 1,07 15/04/2022 15,0296 755902432936883887 26.169.010 1,07 28.032.242,19 70,05 25,06BPP 18/04/2022 BPP 14,7014 18.021,75 18 15/04/2022 15,8251 18,22 18.021,75 0,05 0,02GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 31.163.718,46 28.972.835 40.018.718,46 100 35,78ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 49.141.223,85 28.972.835 111.862.106,03 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ111.862.106,7 % 0 % 99,43B. HAZIR DEĞERLER2.132,21 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar2.132,21 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)3.629.869,22 % 0 % 3,23a) Takastan Alacaklar3.615.400 % 99,6 % 3,21b) Diğer Alacaklar14.469,22 % 0,04 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)157.782,76 % 0 % 0,14D. BORÇLAR (-)-3.146.405.000 % 0 -% 15,27a) Takasa Borçlar-2.881.547,64 % 98,49 -% 15,04b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-264.857,36 % 8,42 -% 0,24NET VARLIK DEĞERİ112.505.785,89 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,88 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama15.04.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021469BIST