***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 15.719.805,39 61.532.526,84 59,34TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 0 0 0GRUP TOPLAMI 0 0 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 598.615,12 4.507.966,23 4,35Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 550.000 3.734.500 3,6Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,26 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0 0 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0 0 0Metal Ana SanayiTOPLAM 0,35 10,78 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,72 6,45 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 48.614 773.448,74 0,75ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0 0 0GRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.390.000 3.706.400,18 3,57Toptan TicaretTOPLAM 250.000 845.000 0,81Perakende TicaretTOPLAM 1.140.000 2.861.400,18 2,76Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 9,14 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 9,14 0 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 13.731.189,04 53.318.140,55 51,42Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 2.775.000,84 19.757.507,53 19,05Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,63 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 7.915.086,33 15.428.640,83 14,89Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 3.041.101,7 18.131.991,56 17,48Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 1 10,74 0BilişimTOPLAM 1 10,74 0SavunmaTOPLAM 0 0 0DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 55.000 82,21 0 78,6 4.323.000 10,25 4,17BYF TRYFNBK00055 0 55.000 82,96 0 80,5 4.427.500 10,5 4,27REPO 25/04/2022 TRT140126T11 14 21.024.164,38 4,03 22/04/2022 15,0181 756180609379141913 5.209.910 4,04 21.024.164,38 49,85 20,27REPO 25/04/2022 TRT140623T19 14 12.013.808,22 0,98 22/04/2022 15,0181 756180609379141914 12.216.480 0,98 12.013.808,22 28,49 11,58BPP 25/04/2022 BPP 15,95 382.500,78 382 22/04/2022 17,2799 95635 382,5 382.500,78 0,91 0,37GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 33.530.473,38 17.426.390 42.170.973,38 100 40,66ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 49.250.278,77 17.426.390 103.703.500,22 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ103.703.500,86 % 0 % 92,82B. HAZIR DEĞERLER2.059,62 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar2.059,62 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)21.344.956,39 % 0 % 19,1a) Takastan Alacaklar21.326.867,17 % 99,92 % 19,09b) Diğer Alacaklar18.089,22 % 0,08 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)157.782,76 % 0 % 0,14D. BORÇLAR (-)-13.481.049,24 % 0 -% 12,07a) Takasa Borçlar-13.188.600,71 % 97,83 -% 11,8b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-292.448,53 % 2,17 -% 0,26NET VARLIK DEĞERİ111.727.250,39 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,86 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama22.04.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023435BIST