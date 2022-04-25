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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

25.04.2022 12:34
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor


***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 15.719.805,39 61.532.526,84 59,34
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 0 0 0
GRUP TOPLAMI 0 0 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 598.615,12 4.507.966,23 4,35
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 550.000 3.734.500 3,6
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,26 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 0 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0 0 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 0,35 10,78 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 0,72 6,45 0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 48.614 773.448,74 0,75
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 0 0 0
GRUP TOPLAMI 0 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 1.390.000 3.706.400,18 3,57
Toptan Ticaret
TOPLAM 250.000 845.000 0,81
Perakende Ticaret
TOPLAM 1.140.000 2.861.400,18 2,76
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 9,14 0
Ulaştırma
TOPLAM 0,23 9,14 0 0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 13.731.189,04 53.318.140,55 51,42
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 2.775.000,84 19.757.507,53 19,05
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 0,17 0,63 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 7.915.086,33 15.428.640,83 14,89
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 3.041.101,7 18.131.991,56 17,48
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
GRUP TOPLAMI
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 1 10,74 0
Bilişim
TOPLAM 1 10,74 0
Savunma
TOPLAM 0 0 0
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00030 0 55.000 82,21 0 78,6 4.323.000 10,25 4,17
BYF TRYFNBK00055 0 55.000 82,96 0 80,5 4.427.500 10,5 4,27
REPO 25/04/2022 TRT140126T11 14 21.024.164,38 4,03 22/04/2022 15,0181 756180609379141913 5.209.910 4,04 21.024.164,38 49,85 20,27
REPO 25/04/2022 TRT140623T19 14 12.013.808,22 0,98 22/04/2022 15,0181 756180609379141914 12.216.480 0,98 12.013.808,22 28,49 11,58
BPP 25/04/2022 BPP 15,95 382.500,78 382 22/04/2022 17,2799 95635 382,5 382.500,78 0,91 0,37
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 33.530.473,38 17.426.390 42.170.973,38 100 40,66
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 49.250.278,77 17.426.390 103.703.500,22 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
103.703.500,86 % 0 % 92,82
B. HAZIR DEĞERLER
2.059,62 % 0 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
2.059,62 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
21.344.956,39 % 0 % 19,1
a) Takastan Alacaklar
21.326.867,17 % 99,92 % 19,09
b) Diğer Alacaklar
18.089,22 % 0,08 % 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
157.782,76 % 0 % 0,14
D. BORÇLAR (-)
-13.481.049,24 % 0 -% 12,07
a) Takasa Borçlar
-13.188.600,71 % 97,83 -% 11,8
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-292.448,53 % 2,17 -% 0,26
NET VARLIK DEĞERİ
111.727.250,39 % 0 % 100
Pay Sayısı
60.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,86 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

22.04.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023435


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 31,02 3.688.309 % 10,00  
OTTO 33,90 1.840.149 % 9,99  
SAFKR 7,83 28.166.063 % 9,97  
UFUK 23,60 898.405 % 9,97  
KLSYN 2,32 87.484.546 % 8,92  
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14:29 Alış Satış %  
Dolar 14,7934 14,7967 % 0,20  
Euro 15,8085 15,8154 % -0,12  
Sterlin 18,7251 18,8190 % -0,26  
Frank 15,3782 15,4708 % 0,26  
Riyal 3,9302 3,9499 % 0,05  
daha fazla
14:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.905 1.905 7,49  
Altın Gr. 907 907 5,21  
Cumhuriyet 6.031 6.122 23,00  
Tam 6.007 6.157 27,39  
Yarım 2.903 2.978 13,25  
Çeyrek 1.456 1.489 6,62  
Gümüş.Ons 23,71 23,74 0,10  
Gümüş Gr. 11,29 11,30 0,07  
B. Petrol 103 103 0,38  
Seans Raporu 14:29
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