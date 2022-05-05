***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
05.05.2022 13:07
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 19.591.191,42 61.049.846,39 57,93
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 0 0 0
KOZA 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
GRUP TOPLAMI 0 0 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 220.001,13 1.610.616,97 1,53
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
FADE 200.000 1.286.000 1,22
TOPLAM 200.000 1.286.000 1,22
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 0,26 0
TOPLAM 0,05 0,26 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
0.0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
0.0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,28 9,23 0
KRDMD 0,08 1,15 0
TOPLAM 0,36 10,38 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT 0,04 0,05 0
VESBE 0,68 6,28 0
TOPLAM 0,72 6,33 0
Diğer İmalat Sanayii
ENSRI 20.000 324.600 0,31
TOPLAM 20.000 324.600 0,31
ELEKTRİK GAZ VE SU
MAGEN 0 0 0
GWIND 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
GRUP TOPLAMI 0 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 1.390.000 3.595.800,17 3,41
Toptan Ticaret
0.0 0 0 0
MEPET 250.000 780.000 0,74
MGROS 0 0,17 0
TOPLAM 250.000 780.000,17 0,74
Perakende Ticaret
AVTUR 1.140.000 2.815.800 2,67
TOPLAM 1.140.000 2.815.800 2,67
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 9,49 0
Ulaştırma
THYAO 0,23 9,49 0
TOPLAM 0,23 9,49 0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 17.981.189,06 55.843.409,51 52,99
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 500.000,8 4.460.007,09 4,23
GARAN 250.000 3.745.000 3,55
ISCTR 225.000 2.369.250 2,25
SKBNK 2.000.000 2.320.000 2,2
YKBNK 0,05 0,24 0
HALKB 800.000 4.328.000 4,11
VAKBN 1.000.000 4.450.000 4,22
TOPLAM 4.775.000,85 21.672.257,33 20,56
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,17 0,59 0
TOPLAM 0,17 0,59 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 0,14 3,81 0
KCHOL 0,02 0,76 0
SAHOL 0,49 9,74 0
METRO 6.815.084,73 8.178.101,67 7,76
ENKAI 0,37 5,89 0
TRCAS 200.000 1.274.000 1,21
ITTFH 650.000 897.000 0,85
SISE 0,59 10,64 0
TOPLAM 7.665.086,34 10.349.132,51 9,82
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO 1.860.000 5.524.200 5,24
VKGYO 0,7 1,53 0
EKGYO 1.500.000 3.990.000 3,79
HLGYO 1.000.000 2.060.000 1,95
PAGYO 681.101 8.547.817,55 8,12
TRGYO 500.000 3.700.000 3,51
TOPLAM 5.541.101,7 23.822.019,08 22,61
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 1 10,25 0
Bilişim
FONET 1 10,25 0
INDES 0 0 0
ARDYZ 0 0 0
TOPLAM 1 10,25 0
Savunma
ASELS 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00030 0 0 55.000 82,21 0 73,9 4.064.500 9,17 3,86
BYF TRYFNBK00055 0 0 55.000 82,96 0 80,3 4.416.500 9,96 4,19
REPO 05/052022 TRT070727T13 14,5 0 25.059.589,04 3,6 29/04/2022 15,584 756456861675435630 6.948.900 3,61 25.059.589,04 56,52 23,78
REPO 05/052022 TRT070727T13 14,5 0 10.023.835,62 3,6 29/04/2022 15,584 756456861675435633 2.779.565 3,61 10.023.835,62 22,61 9,51
BPP 05/052022 BPP 15,8 0 773.002,48 771 29/04/2022 17,926 102133 0 773 773.002,48 1,74 0,73
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 35.966.427,14 9.728.465 44.337.427,14 100 42,07
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 55.557.618,56 9.728.465 105.387.273,53 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
105.387.274,22 % 0 % 95,79
B. HAZIR DEĞERLER
1.645,15 % 0 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
1.645,15 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
18.389.456,21 % 0 % 16,71
a) Takastan Alacaklar
18.373.424,01 % 99,91 % 16,7
b) Diğer Alacaklar
16.032,2 % 0,09 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
149.194,51 % 0 % 0,14
D. BORÇLAR (-)
-13.908.549,01 % 0 -% 12,64
a) Takasa Borçlar
-13.595.677,25 % 97,75 -% 12,36
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-312.871,76 % 2,25 -% 0,28
NET VARLIK DEĞERİ
110.019.021,08 % 0 % 100
Pay Sayısı
60.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,83 % 0 % 0
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
29.04.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026561
BIST