***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 19.591.191,42 61.049.846,39 57,93TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL 0 0 0KOZA 0 0 0TOPLAM 0 0 0GRUP TOPLAMI 0 0 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 220.001,13 1.610.616,97 1,53Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıFADE 200.000 1.286.000 1,22TOPLAM 200.000 1.286.000 1,22Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınVKING 0,05 0,26 0TOPLAM 0,05 0,26 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri0.0 0 0 0TOPLAM 0 0 0Taş ve Toprağa Dayalı0.0 0 0 0TOPLAM 0 0 0Metal Ana SanayiEREGL 0,28 9,23 0KRDMD 0,08 1,15 0TOPLAM 0,36 10,38 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımFORMT 0,04 0,05 0VESBE 0,68 6,28 0TOPLAM 0,72 6,33 0Diğer İmalat SanayiiENSRI 20.000 324.600 0,31TOPLAM 20.000 324.600 0,31ELEKTRİK GAZ VE SUMAGEN 0 0 0GWIND 0 0 0TOPLAM 0 0 0GRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.390.000 3.595.800,17 3,41Toptan Ticaret0.0 0 0 0MEPET 250.000 780.000 0,74MGROS 0 0,17 0TOPLAM 250.000 780.000,17 0,74Perakende TicaretAVTUR 1.140.000 2.815.800 2,67TOPLAM 1.140.000 2.815.800 2,67Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 9,49 0UlaştırmaTHYAO 0,23 9,49 0TOPLAM 0,23 9,49 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 17.981.189,06 55.843.409,51 52,99Bankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 500.000,8 4.460.007,09 4,23GARAN 250.000 3.745.000 3,55ISCTR 225.000 2.369.250 2,25SKBNK 2.000.000 2.320.000 2,2YKBNK 0,05 0,24 0HALKB 800.000 4.328.000 4,11VAKBN 1.000.000 4.450.000 4,22TOPLAM 4.775.000,85 21.672.257,33 20,56Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriISFIN 0,17 0,59 0TOPLAM 0,17 0,59 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriALARK 0,14 3,81 0KCHOL 0,02 0,76 0SAHOL 0,49 9,74 0METRO 6.815.084,73 8.178.101,67 7,76ENKAI 0,37 5,89 0TRCAS 200.000 1.274.000 1,21ITTFH 650.000 897.000 0,85SISE 0,59 10,64 0TOPLAM 7.665.086,34 10.349.132,51 9,82Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıAVGYO 1.860.000 5.524.200 5,24VKGYO 0,7 1,53 0EKGYO 1.500.000 3.990.000 3,79HLGYO 1.000.000 2.060.000 1,95PAGYO 681.101 8.547.817,55 8,12TRGYO 500.000 3.700.000 3,51TOPLAM 5.541.101,7 23.822.019,08 22,61Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 1 10,25 0BilişimFONET 1 10,25 0INDES 0 0 0ARDYZ 0 0 0TOPLAM 1 10,25 0SavunmaASELS 0 0 0TOPLAM 0 0 0DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 0 55.000 82,21 0 73,9 4.064.500 9,17 3,86BYF TRYFNBK00055 0 0 55.000 82,96 0 80,3 4.416.500 9,96 4,19REPO 05/052022 TRT070727T13 14,5 0 25.059.589,04 3,6 29/04/2022 15,584 756456861675435630 6.948.900 3,61 25.059.589,04 56,52 23,78REPO 05/052022 TRT070727T13 14,5 0 10.023.835,62 3,6 29/04/2022 15,584 756456861675435633 2.779.565 3,61 10.023.835,62 22,61 9,51BPP 05/052022 BPP 15,8 0 773.002,48 771 29/04/2022 17,926 102133 0 773 773.002,48 1,74 0,73GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 35.966.427,14 9.728.465 44.337.427,14 100 42,07ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 55.557.618,56 9.728.465 105.387.273,53 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ105.387.274,22 % 0 % 95,79B. HAZIR DEĞERLER1.645,15 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.645,15 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)18.389.456,21 % 0 % 16,71a) Takastan Alacaklar18.373.424,01 % 99,91 % 16,7b) Diğer Alacaklar16.032,2 % 0,09 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)149.194,51 % 0 % 0,14D. BORÇLAR (-)-13.908.549,01 % 0 -% 12,64a) Takasa Borçlar-13.595.677,25 % 97,75 -% 12,36b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-312.871,76 % 2,25 -% 0,28NET VARLIK DEĞERİ110.019.021,08 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,83 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama29.04.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026561BIST