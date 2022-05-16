***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 19.671.191,49 63.012.014,9 57,16TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 0 0 0GRUP TOPLAMI 0 0 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 200.001,12 1.250.016,97 1,13Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 200.000 1.250.000 1,13Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,26 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0 0 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0 0 0Metal Ana SanayiTOPLAM 0,35 10,17 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,72 6,54 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0 0 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0 0 0GRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.390.000 3.735.200,17 3,4Toptan TicaretTOPLAM 250.000 965.000 0,88Perakende TicaretTOPLAM 1.140.000 2.770.200,17 2,52Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 9,77 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 9,77 0 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 18.081.189,14 58.026.778,5 52,63Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 4.775.000,84 20.793.006,79 18,86Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,64 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 7.765.086,33 12.351.482,08 11,2Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 5.541.101,8 24.882.288,99 22,57Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 1 9,49 0BilişimTOPLAM 1 9,49 0SavunmaTOPLAM 0 0 0DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 55.000 82,21 0 69,28 3.810.400 8,07 3,46BYF TRYFNBK00055 0 55.000 82,96 0 80,1 4.405.500 9,33 4REPO 16/05/2022 TRT120325T12 14 30.034.520,55 0,64 13/05/2022 15,0181 757010454779763317 46.777.645 0,64 30.034.520,55 63,58 27,23BPP 16/05/2022 BPP 15,75 1.975.554,08 1.973 13/05/2022 17,0461 111190 1.975,55 1.975.554,08 4,18 1,79BPP 16/05/2022 BPP 15,7 5.006.452,05 5.000 13/05/2022 16,9877 111172 5.006,45 5.006.452,05 10,6 4,54BPP 16/05/2022 BPP 15,55 2.002.556,16 2.000 13/05/2022 16,8126 111.070 2.002,56 2.002.556,16 4,24 1,82GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 39.129.082,84 46.777.645 47.234.982,84 100 42,84ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 58.800.274,33 46.777.645 110.246.997,74 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ110.246.998,44 % 0 % 100,08B. HAZIR DEĞERLER1.595,95 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.595,95 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)19.032,23 % 0 % 0,02a) Takastan Alacaklar0,03 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar19.032,2 % 100 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)149.194,51 % 0 % 0,14D. BORÇLAR (-)-262.842,05 % 0 -% 0,24a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-262.842,3 % 100 -% 0,24NET VARLIK DEĞERİ110.153.979,08 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,84 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama13.05.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030541BIST